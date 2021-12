Omikron-Variante unter Experten ist groß. Wie also entwickeln sich die Fallzahlen heute und in den kommenden Tagen? Und wie reagiert die Politik? Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken aktuell, doch die Sorge vor einem starken Anstieg durch die sich rasant ausbreitendenunter Experten ist groß. Wie also entwickeln sich die Fallzahlen heute und in den kommenden Tagen? Und wie reagiert die Politik?

In mehreren Bundesländern wurden am Montag (27.12.) verschärfte Corona-Bestimmungen wirksam. Kontakte im privaten und öffentlichen Leben wurden weiter eingeschränkt, insbesondere um sich gegen die sehr ansteckende Omikron-Variante zu rüsten. Manche Bundesländer hatten damit bereits zu Weihnachten begonnen, andere ziehen nun nach. Seit dem 27. Dezember gelten in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern strengere Regeln. Am 28.12. folgten weitere Länder.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute, am Mittwoch, 29.12.2021, wieder die aktuellen Zahlen. In diesem Artikel beantworten wir unter anderem folgende Fragen:

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Mittwoch, 29.12.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 205,5 (Vortag: 215,6); (Vorwoche: 289,0)

: 205,5 (Vortag: 215,6); (Vorwoche: 289,0) Neuinfektionen heute: 40.043

Infektionen gesamt: 7.066.412

Neue Todesfälle: 414

Todesfälle gesamt: 111.219

Impfquote (Erstimpfung): 73,2 Prozent

Impfquote (vollständig): 70,2 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 35,6 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am Dienstag für ganz Deutschland mit 3,25 angegeben.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am Dienstag für ganz Deutschland mit 3,25 angegeben. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.



„Zeit Online“ meldet deutlich abweichende Corona-Zahlen für Deutschland

„Zeit Online“ meldet am Morgen Corona-Zahlen, die deutlich von denen des RKI abweichen. Demnach hätten sich bundesweit binnen 24 Stunden 29.594 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das wären 11.035 mehr als am Vortag und 4874 weniger als vor einer Woche, wie es in dem Bericht von „Zeit Online“ zur Corona-Lage in Deutschland heißt. Die Sieben-Tage-Inzidenz läge, basierend auf diesen Zahlen, bei einem Wert von 228,7 und somit rund 29 Prozent niedriger. Die Anzahl der gemeldeten Todesfälle liegt „Zeit Online“ zufolge bei 450, am Tag zuvor waren 208 Tote gemeldet worden.

Die Zahlen von „Zeit Online“ stammen eigenen Angaben nach direkt von den Landkreisen und sollen daher weniger von Verzögerungen in den Meldeketten betroffen sein als die Zahlen des Robert Koch-Instituts. Daher können sie von ihnen abweichen.

Corona-Infektionen in den einzelnen Landkreisen – Karte mit Inzidenzen und Hotspots

Alle aktuellen Inzidenzwerte von heute (Mittwoch, 29.12.2021) auf einer interaktiven Deutschlandkarte. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen Landkreisen. Der Überblick:





Corona Zahlen Deutschland: Alle Inzidenzen der einzelnen Bundesländer

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 28.12.2021)

494,6 – Thüringen

376,8– Sachsen-Anhalt

397,6 – Sachsen

384,9 – Brandenburg

272,4 – Hamburg

300,4 – Mecklenburg-Vorpommern

263,1 – Berlin

264,5 – Bremen

212,4 – Baden-Württemberg

188,5 – Bayern

179,4 – Nordrhein-Westfalen

186,2 – Saarland

168,0 – Hessen

151,4 – Schleswig-Holstein

144,4 – Rheinland-Pfalz

126,6 – Niedersachsen

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 21.080 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet . Vor einer Woche, am Mittwoch, 22.12.21, waren es 45.659 Neuinfektionen . Mehrere Wochen hatte diein Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Infektionen in Frankreich, Österreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas – Stand 29.12.2021:

Österreich: 1550 Neuinfektionen; Inzidenz: 162,2

Italien: 30.799 Neuinfektionen; Inzidenz: 451,8

Frankreich: 30.459 Neuinfektionen; Inzidenz: 748,4

Polen: 5.027 Neuinfektionen; Inzidenz: 228,6

Tschechien: 2.017 Neuinfektionen; Inzidenz: 380,2

Niederlande: 11.496 Neuinfektionen; Inzidenz: 491,6

UK: 318.699 Neuinfektionen; Inzidenz: 1.111,6

