Die Corona-Zahlen für Montag, 1.2.2021, kommen offenbar erneut mit deutlicher Verzögerung. Am Morgen war das Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI), Stand 7 Uhr, nicht erreichbar gewesen. Die Seite war lediglich grau - und wies die Fehlermeldung aus: „Die Daten werden derzeit aktualisiert. Bitte schauen Sie später wieder vorbei.“

Auch die Nachrichtenagentur DPA hatte am Morgen gemeldet: „Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Das Dashboard des RKI wird derzeit aktualisiert. Sie erhalten eine Meldung, sobald der aktuelle Stand vorliegt.“

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es Verzögerungen bei der Übermittlung der Corona-Zahlen für Deutschland gegeben. Und auch am Samstag waren ähnliche Probleme am Morgen aufgetreten. Im Laufe des Vormittags waren die Zahlen dann jeweils mit Verzögerung übermittelt worden.