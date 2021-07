Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder angestiegen.

wieder angestiegen. Die Bundesregierung hat weitere Länder als Risikogebiet eingestuft: Ab heute gilt die aktualisierte Liste des RKI der Risikogebiete.

Die Zahl der Impfungen steigt stetig: Wie viele Geimpfte gibt es laut Impfdashboard?

Wie hoch sind die Corona-Zahlen in Deutschland laut Dashboard des RKI heute, am Sonntag, 18.07.2021?

Corona-Zahlen in Deutschland heute: Inzidenz und Neuinfektionen am Sonntag, 18.07.21

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für heute – am Sonntag, 18.07.2021 – im Überblick.

Sieben-Tage-Inzidenz : 10,0 (Vortag: XX; Vorwoche: 9,4)

: 10,0 (Vortag: XX; Vorwoche: 9,4) Neuinfektionen heute: 1292

Infektionen gesamt: 3.744.681

Genesene (rund): 3.639.300

Neue Todesfälle: 3

Todesfälle gesamt: 91.362

Deutschland-Karte mit aktuellen Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Nun steigen die Zahlen wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante. Seit Anfang Juli nehmen die Neuninfektionen wieder etwas zu und die Inzidenz steigt. Bleibt aber weiterhin auf niedrigem Niveau.

Inzidenz um mehr als 40 Prozent gegenüber der Vorwoche gestiegen

Nordrhein-Westfalen war das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen, 347 Menschen haben sich dort infiziert. In Bayern sind es 240 gewesen und in Baden-Württemberg 159. Bayern und Bayern-Württemberg haben jeweils 5 Todesfälle gemeldet.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

13,9 – Berlin

– 11,7 – Bremen

11,7 – Hamburg

11,3 – Hessen

10,1 – Rheinland-Pfalz

10,0 – Nordrhein-Westfalen

9,4 – Bayern

8,2 – Baden-Württemberg

8,0 – Niedersachsen

7,0 – Saarland

6,2 – Schleswig-Holstein

5,4 – Brandenburg

3,4 – Thüringen

3,0 – Mecklenburg-Vorpommern

2,9 – Sachsen

2,4 – Sachsen-Anhalt

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zu Infizierten und Toten

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 188 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: XXXXX Infizierte und XXXXXXXX Tote

Indien: XXXX Infizierte und XXXXX Tote

Brasilien: XXXX Infizierte und XXXX Tote

Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell XXX Infizierten und XXXXX Toten.

Impfquote Deutschland: Erstimpfung und Zweitimpfung laut Impfdashboard

aktuellen Zahlen zur Impfung täglich im Die Impfungen gehen gut voran. Die Bundesregierung gibt dietäglich im Impfdashboard bekannt. So ist die Lage (Stand 16.07.21):

Erstimpfungen: 49.468.488

Anteil Erstimpfungen: 59,5 %

Zweitimpfungen: 37.713.915

Anteil Zweitimpfungen: 45,3 %

Intensivbetten-Belegung: Corona-Lage mit neuen Kriterien bewerten?