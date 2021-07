Am Freitag, 16.07., hat das Robert-Koch-Institut ( RKI ) die Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert.

Einige beliebte Urlaubsziele werden auf der Liste der Risikogebiete geführt.

In welche Ländern sind Reisen und Urlaube 2021 möglich, wo sind die Corona-Zahlen niedrig?

Welche Länder gelten wegen Mutationen als Virusvariantengebiet und Hochinzidenzgebiet ?

und ? Die RKI-Liste mit den Risikogebieten mit Gültigkeit ab Sonntag, 18.07.2021., im Überblick.

Änderungen bei einfachen Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten, Virusvariantengebieten ab 18.07.

Wegen der Corona-Pandemie und der stark steigenden Infektionszahlen, stehen viele kurzentschlossene Reisewillige nun vor der Frage: In welchem Land ist Urlaub 2021 noch möglich? Andere, die schon gebucht haben, sitzen womöglich auf gepackten Koffern und fragen sich, ob sie durch die neuen Einstufungen der Risikogebiete noch verreisen sollen.

Nach der Bekanntgabe der neuen Corona-Risikogebiete gelten mit Wirkung vom 18. Juli weitere Länder als Risikogebiete. Das RKI hat die Niederlande, Griechenland und Teile von Dänemark als einfache Risikogebiete eingestuft.

Weil die Inzidenz in Kuba Indonesien und Libyen in den vergangenen Tagen so hoch war, stufte die Bundesregierung diese Länder als Hochinzidenzgebiete ein.

Neue RKI-Liste: Griechenland, Niederlande Teile von Dänemark sind Risikogebiet

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks als Risikogebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt von touristischen Reisen in diese Länder und Regionen abrät.

Die Malediven gelten nun nicht mehr als Hochinzidenzgebiet, sondern einfaches Risikogebiet. Myanmar gilt ebenso als einfaches Risikogebiet, genau wie Thailand und Sri Lanka.

Einreise für Risikogebiete: Welche Folge hat die neue Einstufung?

Für die Niederlande und die dänische Hauptstadtregion um Kopenhagen ergeben sich daraus auch praktische Folgen: Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland einreist und nicht geimpft oder genesen ist, muss wieder einen Corona-Test machen.

Mit Griechenland und der Niederlande werden zwei weitere beliebte Urlaubsländer der Deutschen auf die Risikoliste gesetzt. Portugal und Zypern sind wegen besonders hoher Infektionszahlen sogar als Hochinzidenzgebiet eingestuft worden, was eine Quarantänepflicht von 5 bis 10 Tagen für Einreisende bedeutet, die nicht geimpft oder genesen sind.

Ist Spanien jetzt Hochinzidenzgebiet?

Dieses Schicksal bleibt Spanien noch erspart, obwohl die 7-Tage-Inzidenz dort inzwischen auf 282 gestiegen ist. Für Hochinzidenzgebiete gilt eigentlich ein Grenzwert von 200, es spielen allerdings auch andere Faktoren noch eine Rolle.

RKI Risikogebiet Niederlande: So ist die aktuelle Lage

Niederlande sind das erste der neun Nachbarländer Deutschlands, das Deltavariante hat in den Niederlanden für eine explosionsartige Zunahme der Infektionen gesorgt. Nach der Rücknahme fast aller Beschränkungen stieg die Zahl der Neuinfektionen um 500 Prozent. Diesind das erste der neun Nachbarländer Deutschlands, das wieder ganz als Risikogebiet eingestuft wird. Ausgenommen sind zum Königreich gehörende Überseegebiete. Diehat in den Niederlanden für eine explosionsartige Zunahme der Infektionen gesorgt. Nach der Rücknahme fast aller Beschränkungen stieg die Zahl der Neuinfektionen um 500 Prozent.

RKI Risikogebiet Griechenland: Infos zur aktuellen Situation

Auch im beliebten Urlaubsland Griechenland steigen die Infektionszahlen seit mehreren Wochen stark an - seit die Regierung die Maßnahmen für das Nachtleben gelockert hat und viele junge, noch ungeimpfte Leute feiern gehen. Betroffen sind deshalb vor allem Menschen unter 30, die Zahl der Patienten auf Intensivstationen bleibt hingegen niedrig. Beatmet werden derzeit laut griechischer Gesundheitsbehörde 132 Patienten in dem Land mit seinen 11 Millionen Einwohnern.

Risikogebiete in Dänemark: Einstufung von Hovedstad und Kopenhagen

In Dänemark werden zwei Regionen als Risikogebiete eingestuft: Hovedstad mit der Hauptstadt Kopenhagen und die Färöer Inseln.





Folgende Länder und Gebiete gelten ab 18. Juli als Risikogebiete

Die neuen Einstufungen haben möglicherweise nur eine kurze Haltbarkeit. Die Bundesregierung arbeitet an einer neuen Einreiseverordnung ab dem 1. August, mit der die Risikogebiete ganz wegfallen werden. Derzeit sind 82 Länder in diese Kategorie eingestuft. Folgende Länder gelten mit Wirkung von Sonntag, 18.07.2021 als Risikogebiete:

Afghanistan (seit 21. Februar 2021)

Algerien (seit 15. Juni 2020)

Andorra (seit 23. Mai 2021)

Angola (seit 15. Juni 2020)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni 2020)

Äthiopien (seit 15. Juni 2020)

Bahamas (seit 25. April 2021)

Bahrain (seit 11. Juli 2021)

Bangladesch (seit 15. Juni 2020)

Belarus (seit 15. Juni 2020)

Belize (seit 15. Juni 2020)

Benin (seit 15. Juni 2020)

Bhutan (seit 15. Juni 2020)

Burkina Faso (seit 15. Juni 2020)

Burundi (seit 15. Juni 2020)

Cabo Verde (seit 20. Juni 2021)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni 2020)

Dänemark: Hovedstaden (seit 18. Juli 2021)

Dänemark: Färöer (seit 18. Juli 2021)

Dschibuti (seit 15. Juni 2020)

Dominikanische Republik (seit 30. Mai 2021)

El Salvador (seit 15. Juni 2020)

Eritrea (seit 15. Juni 2020)

Réunion (seit 28. Februar 2021)

Französisch-Guayana (seit 21. August 2020)

St. Martin (seit 26. August 2020)

Gabun (seit 15. Juni 2020)

Gambia (seit 15. Juni 2020)

Georgien (seit 13. Juni 2021)

Ghana (seit 15. Juni 2020)

Griechenland (seit 18. Juli 2021)

Guatemala (seit 15. Juni 2020)

Guinea (seit 15. Juni 2020)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni 2020)

Guyana (seit 15. Juni 2020)

Haiti (seit 15. Juni 2020)

Honduras (seit 15. Juni 2020)

Irak (seit 15. Juni 2020)

Irland: Border (seit 21. März 2021)

Irland: Dublin (seit 21. März 2021)

Mid-East (seit 21. März 2021)

Mid-West (seit 11. Juli 2021)

Midland (seit 11. Juli 2021)

Jemen (seit 15. Juni 2020)

Kamerun (seit 15. Juni 2020)

Kasachstan (seit 15. Juni 2020)

Kenia (seit 15. Juni 2020)

Kirgisistan (seit 15. Juni 2020)

Kongo DR (seit 15. Juni 2020)

Kongo Rep (seit 15. Juni 2020)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni 2020)

Kroatien: Zadar (seit 27. Juni 2021)

Liberia (seit 15. Juni 2020)

Madagaskar (seit 15. Juni 2020)

Malediven (seit 18. Juli 2021; Hochinzidenzgebiet vom 9. Mai 2021 bis 17. Juli 2021)

Mali (seit 15. Juni 2020)

Marokko (seit 15. Juni 2020)

Mauretanien (seit 15. Juni 2020)

Mexiko (seit 13. Juni 2021)

Myanmar (seit 18. Juli 2021)

Nicaragua (seit 15. Juni 2020)

Niederlande (seit 18. Juli 2021)

Sint Maarten (seit 6. Juni 2021)

Niger (seit 15. Juni 2020)

Nigeria (seit 15. Juni 2020)

Pakistan (seit 15. Juni 2020)

Panama (seit 28. Februar 2021)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni 2020)

Philippinen (seit 15. Juni 2020)

Ruanda (seit 27. Juni 2021)

St. Kitts und Nevis (seit 20. Juni 2021)

Senegal (seit 15. Juni 2020)

Sierra Leone (seit 15. Juni 2020)

Somalia (seit 15. Juni 2020)

Spanien inkl. der Balearen und Kanaren (seit 11. Juli 2021)

Sri Lanka (seit 18. Juli 2021)

Südsudan (seit 15. Juni 2020)

Tadschikistan (seit 15. Juni 2020)

Thailand (seit 18. Juli 2021)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni 2020)

Togo (seit 15. Juni 2020)

Trinidad und Tobago (seit 11. Juli 2021)

Tschad (seit 15. Juni 2020)

Türkei (seit 6. Juni 2021)

Turkmenistan (seit 17. Juni 2020)

Uganda (seit 20. Juni 2021)

Usbekistan (seit 15. Juni 2020)

Venezuela (seit 15. Juni 2020)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 18. April 2021)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Diese Länder gelten nicht mehr als Risikogebiete

Die Komoren gelten nicht mehr als Risikogebiet.

Norwegen gilt nicht mehr als Risikogebiet.

Schweden gilt nicht mehr als Risikogebiet.

Änderungen bei Einstufung von Risikogebieten: Bald andere Kategorien?

Einem Bericht zufolge will die Regierung die Reiseauflagen vereinfachen: Es soll keine einfachen Risikogebiete mehr geben, sondern die Einstufung in nur noch zwei Kategorien. Welche Auswirkungen das für Reisende haben könnte, zeigt folgender Artikel.

Urlaubsland als Risikogebiet eingestuft: Welche Folgen hat das?

Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste von drei Risikostufen. Für Urlauber ergeben sich durch eine solche Einstufung keine praktischen Folgen, sofern sie mit dem Flugzeug unterwegs sind. Dann müssen sie vor dem Abflug ohnehin ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen und bei Einreise in Deutschland dann auch nicht in Quarantäne.

Anders ist es bei den Hochinzidenzgebieten, der mittleren Risikostufe. Wer aus einer solchen Region zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen. Welche Regeln bei der Rückkehr aus dem Urlaub und die Einreise nach Deutschland gelten, verrät der folgende Artikel.

Reisewarnung des Auswärtigen Amts: Das gilt seit 1. Juli

Für Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete gilt eine Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen. Auch für Länder, die als Risikogebiet gelten, nicht aber als Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet zählen, wird von notwendigen, touristischen Reisen abgeraten, sofern nicht eine sicherheitsrelevante strengere Empfehlung gilt.

Ist eine Reisewarnung ein Verbot?

Bei einer Reisewarnung handelt es sich laut des Auswärtigen Amts um einen dringenden Appell eine Reisen nicht zu unternehmen. Die Reisewarnung ist jedoch kein Reiseverbot. Wer einen Urlaub in ein Risikogebiet antreten möchte, entscheiden in eigener Verantwortung.

Rät das Auswärtige Amt also ab, liegt das an den begleitenden Umständen im Reiseland, etwa an einer erschwerten Einreise oder einer Quarantäne.

Wer entscheidet, was Risikogebiet wird?

Das RKI veröffentlicht jeden Freitag die neuen Corona-Einstufungen der Bundesregierung für das Ausland. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach einer gemeinsamen Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.