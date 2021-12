Omikron-Variante unter Experten ist groß. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute, am Freitag, 31.12.2021, wieder die aktuellen Zahlen. In diesem Artikel beantworten wir unter anderem folgende Fragen: Heute ist der letzte Tag des Jahres, eines weiteren Jahres, das erneut in weiten Teilen im Zeichen der Corona-Pandemie stand. Die Corona-Zahlen in Deutschland sanken zuletzt zwar, doch die Sorge vor einem starken Anstieg durch die sich rasant ausbreitendenunter Experten ist groß. Dasmeldet, am Freitag, 31.12.2021, wieder die aktuellen Zahlen. In diesem Artikel beantworten wir unter anderem folgende Fragen:

Wie hoch ist die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie steht es um die Impfung gegen Corona?

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen heute, am Freitag, den 31. Dezember 2021, laut RKI-Dashboard?



Corona-Zahlen heute in Deutschland: Inzidenz, Neuinfektionen und Co. am 31.12.2021

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Freitag, 31.12.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 214,9 (Vortag: 207,4); (Vorwoche: 265,8)

: 214,9 (Vortag: 207,4); (Vorwoche: 265,8) Neuinfektionen heute: 41.240

Infektionen gesamt: 7.150.422

Neue Todesfälle: 323

Todesfälle gesamt: 111.925

Impfquote (Erstimpfung): 74,1 Prozent

Impfquote (vollständig): 71,1 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 38,0 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am Donnerstag für ganz Deutschland mit 3,15 angegeben.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am Donnerstag für ganz Deutschland mit 3,15 angegeben. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona Zahlen Deutschland: Alle Inzidenzen der einzelnen Bundesländer

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 31.12.2021)

421,6 – Thüringen

354,7 – Brandenburg

305,5 – Sachsen

304,1 – Hamburg

286,7– Sachsen-Anhalt

281,0 – Bremen

263,1 – Berlin

254,0 – Mecklenburg-Vorpommern

218,5 – Baden-Württemberg

209,3 – Schleswig-Holstein

193,8 – Hessen

183,7 – Nordrhein-Westfalen

183,7 – Saarland

182,6 – Bayern

157,4 – Niedersachsen

145,7 – Rheinland-Pfalz

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 42.770 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet . Vor einer Woche, am Freitag, 24.12.21, waren es 35.431 Neuinfektionen . Mehrere Wochen hatte diein Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Silvester-Feiern erneut durch Corona-Pandemie beeinträchtigt

Die traditionellen Feiern zum Jahreswechsel werden auch in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie weltweit beeinträchtigt. Für private Feiern von Geimpften und Genesenen gilt in Deutschland in der Regel eine Obergrenze von zehn Menschen, bei einer Teilnahme von Ungeimpften sind es höchstens ein Haushalt und zwei weitere Menschen. Feuerwerkskörper dürfen nicht verkauft und vielerorts auch nicht gezündet werden.

Am Brandenburger Tor in Berlin findet zwar die ZDF-Fernsehshow "Willkommen 2022" statt, aber ohne Publikum und ohne das traditionelle Höhenfeuerwerk. Auch international wurden groß angelegte Silvesterfeiern und öffentliches Feuerwerk vielerorts gestrichen. Tanzveranstaltungen sind in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern verboten, in Griechenland darf in Bars und Restaurants nicht einmal Musik abgespielt werden.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Infektionen in Frankreich, Österreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas – Stand 31.12.2021:

Österreich: 3225 Neuinfektionen; Inzidenz: 183,8

Italien: 127.000 Neuinfektionen; Inzidenz: 769,2

Frankreich: 206.544 Neuinfektionen; Inzidenz: 1260,0

Polen: 14.326 Neuinfektionen; Inzidenz: 204,2

Tschechien: 6.171 Neuinfektionen; Inzidenz: 587,1

Niederlande: 14.885 Neuinfektionen; Inzidenz: 513,6

UK: 188.925 Neuinfektionen; Inzidenz: 1.439,4

Was bedeuten Hospitalisierung, Triage, Hotspot? – Die wichtigsten Corona-Begriffe im Überblick