Der Sommer ist da, im Land herrschen hohe Temperaturen – und trotzdem steigen die Corona-Zahlen und Inzidenzwerte in Deutschland .

und Inzidenzwerte in . Bei den Impfungen geht es jedoch voran: Wie viele Menschen in Deutschland sind laut Impf-Dashboard bereits gegen Covid-19 geimpft?

geimpft? Wie hoch sind die Corona-Zahlen aktuell nach Angabe des RKI-Dashboards heute, am Sonntag, den 25. Juli?

Corona-Zahlen in Deutschland heute: Inzidenz und Neuinfektionen am Sonntag, 25.07.21

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für heute – am Sonntag, 25.07.2021 – im Überblick.

Sieben-Tage-Inzidenz : 13,8 (Vortag: 13,6 ; Vorwoche: 10,0)

: 13,8 (Vortag: 13,6 ; Vorwoche: 10,0) Neuinfektionen heute: 1387

Infektionen gesamt: 3.755.898

Genesene (rund): 3.644.900

Neue Todesfälle: 4

Todesfälle gesamt: 91.524

In der Regel liegt die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende und am Montag niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 1919 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Sonntag, 18.07.2021, hatte das RKI 1292 Neuinfektionen gemeldet.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seit Anfang Juli wieder, aufgrund der neuen . Sie bleiben aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seit Anfang Juli wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie bleiben aber weiterhin auf niedrigem Niveau.

Corona in Deutschland: „Zeit Online“ meldet noch stärkeren Anstieg der Zahlen

„Zeit Online“ meldet sogar einen noch stärkeren Anstieg der Corona-Fallzahlen in Deutschland. Die Gesundheitsämter meldeten demnach binnen eines Tages 1611 Corona-Neuinfektionen. Das wären 453 Fälle mehr als vor einer Woche, wie es in der Meldung von „Zeit Online“ . Das entspräche, so heißt es in dem Bericht, einem Anstieg um 39 Prozent. 13 Menschen starben den Behörden zufolge an oder mit dem Coronavirus, zwei weniger als in der Woche davor.

Die Zahlen von „Zeit Online“ basieren eigenen Angaben nach auf den direkten Werten der Landkreise und sollen daher weniger von Verzögerungen in den Meldeketten betroffen sein als etwa die des RKI. Daher können sie von ihnen abweichen.

Die meisten Neuinfektionen mit Covid-19 meldete „Zeit Online“ zufolge Nordrhein-Westfalen mit 368 neuen Fällen. Dahinter lagen demnach Bayern mit 200 und Baden-Württemberg mit 197 Neuinfektionen. Niedersachsen registrierte 180 neue Fälle, Berlin, das die höchste Inzidenz aufweist, 155 Neuinfektionen.

In Deutschland infizieren sich derzeit eher Jüngere

Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) bisher vor allem bei Menschen zwischen 15 und 34 Jahren zu beobachten. Während sich die Werte in den Gruppen ab 60 Jahren in den vergangenen Wochen nur minimal und auf sehr niedrigem Niveau (unter 5 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) veränderten, verzeichnet das RKI für Jüngere relativ starke Zuwächse. In dem Alter sind schwere Krankheitsverläufe von Covid-19 relativ selten. Die Impfquoten bei den Menschen unter 60 sind zudem auch deutlich geringer als bei den über 60-Jährigen. Das RKI schreibt, der Rückgang der Patientenzahlen in Krankenhäusern und auf Intensivstationen setze sich aktuell jedoch nicht weiter fort. Die Werte lägen zurzeit aber auf einem niedrigen Niveau.

Aktuelle Inzidenz der einzelnen Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

23,5 – Berlin

23,2 – Hamburg

21,7 – Saarland

17,7 – Hessen

17,1 – Nordrhein-Westfalen

16,6 – Bremen

15,8 – Niedersachsen

15,4 – Rheinland-Pfalz

13,9 – Schleswig-Holstein

12,1 – Baden-Württemberg

10,9 – Bayern

5,6 – Thüringen

5,1 – Brandenburg

4,9 – Mecklenburg-Vorpommern

4,8 – Sachsen

2,8 – Sachsen-Anhalt

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zu Infizierten und Toten

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 193,6 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,1 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 34.400.655 Infizierte und 610.720 Tote

Indien: 31.293.062 Infizierte und 419.470 Tote

Brasilien: 19.632.443 Infizierte und 548.340 Tote

Deutschland ist weltweit auf Rang 12 – mit laut JHU aktuell 3.755.898 Infizierten und 91.524 Toten.

Impfquote Deutschland: Erstimpfung und Zweitimpfung laut Impfdashboard

aktuellen Zahlen zur Impfung täglich im Die Bundesregierung gibt dietäglich im Impfdashboard bekannt. So ist die Lage (Stand 25.07.21):