In Deutschland steigen die Corona-Zahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell weiter an.

steigen die Corona-Zahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Im Gegenzug steigt aber auch die Zahl der Impfungen stetig: Wie viele Geimpfte gibt es laut Impfdashboard ?

? Wie hoch sind die Corona-Zahlen in Deutschland laut Dashboard des RKI heute, am Dienstag, 20.07.2021?



Corona-Zahlen in Deutschland heute: Inzidenz und Neuinfektionen am Dienstag, 20.07.21

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für heute – am Dienstag, 20.07.2021 – im Überblick.

Sieben-Tage-Inzidenz : 10,9 (Vortag: 10,3 ; Vorwoche: 6,5)

: 10,9 (Vortag: 10,3 ; Vorwoche: 6,5) Neuinfektionen heute: 1183

Infektionen gesamt: 3.746.410

Genesene (rund): 3.641.000

Neue Todesfälle: 34

Todesfälle gesamt: 91.397

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 546 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 13.07.2021, hatte das RKI 646 Neuinfektionen gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 10,3 und hatte am Dienstag vergangener Woche bei 6,5 gelegen.

Deutschland-Karte mit aktuellen Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Nun steigen die Zahlen wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante. Seit Anfang Juli nehmen die Neuninfektionen wieder etwas zu und die Inzidenz steigt. Bleibt aber weiterhin auf niedrigem Niveau.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

18,0 – Berlin

14,4 – Hamburg

14,3 – Hessen

14,1 – Bremen

13,0 – Nordrhein-Westfalen

11,7 – Rheinland-Pfalz

11,0 – Bayern

– 11,3 – Niedersachsen

9,5 – Baden-Württemberg

9,7 – Saarland

9,5 – Schleswig-Holstein

6,1 – Brandenburg

– 3,5 – Sachsen

4,5 – Thüringen

3,7 – Mecklenburg-Vorpommern

3,2 – Sachsen-Anhalt

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zu Infizierten und Toten

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 190,8 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 34.129.516 Infizierte und 609.233 Tote

Indien: 31.144.229 Infizierte und 414.108 Tote

Brasilien: 19.391.845 Infizierte und 542.756 Tote

Deutschland ist weltweit auf Rang 12 – mit laut JHU aktuell 3.753.220 Infizierten und 91.382 Toten.

Impfquote Deutschland: Erstimpfung und Zweitimpfung laut Impfdashboard

aktuellen Zahlen zur Impfung täglich im Die Bundesregierung gibt dietäglich im Impfdashboard bekannt. So ist die Lage (Stand 20.07.21):