Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschließen ein flächendeckendes Angebot von Corona-Impfungen für Jugendliche

Der Bund deutscher Kriminalbeamter kritisiert Eltern, die ihre Kinder mit zu verbotenen "Querdenken"-Demos mitnehmen

mit zu verbotenen "Querdenken"-Demos mitnehmen Mehrere Bundesländer planen wohl Einschränkungen für nicht-geimpfte Erwachsene ab Herbst

planen wohl Einschränkungen für Erwachsene ab Herbst Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen – wie in vielen anderen Ländern weltweit auch

Corona-Zahlen Deutschland aktuell: Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote am 04.08.2021

Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für heute – am Mittwoch, 04.08.2021 – im Überblick.

Sieben-Tage-Inzidenz: 18,5 (Vortag: 17,9; Vorwoche: 14,5)

(Vortag: 17,9; Vorwoche: 14,5) Neuinfektionen heute: 3571

Infektionen gesamt: 3.777.446

Neue Todesfälle: 25

Todesfälle gesamt: 91.704

Impfquote (Erstimpfung): 61,83 Prozent

Impfquote gesamt: 52,56 Prozent

Aktuelle Inzidenz der einzelnen Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

31,1 – Hamburg

29,5 – Berlin

25,2 – Bremen

27,3 – Nordrhein-Westfalen

27,6 – Schleswig-Holstein

25,8– Saarland

19,8– Hessen

18,1 – Rheinland-Pfalz

17,1 – Niedersachsen

14,0 – Baden-Württemberg

13,4 – Bayern

10,7 – Mecklenburg-Vorpommern

9,8 – Brandenburg

6,3 – Sachsen-Anhalt

5,9 –Sachsen

5,8 – Thüringen

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 1766 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 27.07.2021, hatte das RKI 1545 Neuinfektionen gemeldet.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen . Sie bleiben aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie bleiben aber weiterhin auf niedrigem Niveau.

Corona-Zahlen in Deutschland: „Zeit Online“ meldet deutlich weniger Neuinfektionen

„Zeit Online“ meldet aktuell deutlich niedrigere Werte – demnach soll es „nur“ 2551 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gegeben haben. „Zeit Online“ bezieht seine Zahlen eigenen Angaben nach direkt von den Kreisen und soll somit weniger von verzögerten Meldeketten betroffen sein als etwa das Robert Koch-Institut (RKI). Die gemeldeten Zahlen können daher voneinander abweichen.

Das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen war dem „Zeit“-Bericht zur Corona-Situation in Deutschland nach Nordrhein-Westfalen. 758 Menschen wurden in NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, positiv auf das Virus getestet. Es folgen der Meldung zufolge Baden-Württemberg mit 276 und Berlin mit 260 neuen Fällen. Baden-Württemberg hat zusammen mit Hessen am Dienstag auch die meisten Corona-Toten gemeldet – jeweils fünf. Bayern und Nordrhein-Westfalen meldeten je vier Tote, Sachsen registrierte zwei.

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zu Infizierten und Toten

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 199 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,2 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 35.231.310 Infizierte und 614.263 Tote

Indien: 31.726.507 Infizierte und 425.195 Tote

Brasilien: 19.985.817 Infizierte und 558.432 Tote

Deutschland ist weltweit auf Rang 13 nach dem Iran – mit laut JHU aktuell 3.782.344 Infizierten und

91.697 Toten.