Wie hoch sind die Zahlen zu Inzidenz, Impfquote, Neuinfektionen und Intensivbettenbelegung heute, am Montag, den 02. August 2021? Die aktuelle Lage in den einzelnen Bundesländernund Landkreisen – mit Karte.

Corona-Zahlen Deutschland aktuell: Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote am 02.08.2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für heute – am Montag, 02.08.2021 – im Überblick.

Sieben-Tage-Inzidenz : 17,8 (Vortag: 17,5; Vorwoche: 14,3)

: 17,8 (Vortag: 17,5; Vorwoche: 14,3) Neuinfektionen heute: 847

Infektionen gesamt: 3.772.109

Neue Todesfälle: 1

Todesfälle gesamt: 91.660

Impfquote (Erstimpfung): 61,48 Prozent

Impfquote gesamt: 51,49 Prozent

Aktuelle Inzidenz der einzelnen Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

32,7 – Hamburg

27,2 – Berlin

24,8 – Bremen

24,5 – Nordrhein-Westfalen

23,7 – Schleswig-Holstein

21,9 – Saarland

18,7 – Hessen

17,6 – Rheinland-Pfalz

17,2 – Niedersachsen

14,9 – Baden-Württemberg

14,6 – Bayern

8,4 – Brandenburg

8,3 – Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern 6,4 – Sachsen-Anhalt

6,3 –Sachsen

5,4 – Thüringen

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 2097 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Montag, 26.07.2021, hatte das RKI 958 Neuinfektionen gemeldet.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen . Sie bleiben aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie bleiben aber weiterhin auf niedrigem Niveau.

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zu Infizierten und Toten

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 197 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,2 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 35.002.148 Infizierte und 613.224 Tote

Indien: 31.655.824 Infizierte und 424.351 Tote

Brasilien: 19.938.358 Infizierte und 556.834 Tote

Deutschland ist weltweit auf Rang 13 nach dem Iran – mit laut JHU aktuell 3.778.277 Infizierten und

91.666 Toten.

3. Corona-Impfung Deutschland: Auffrischimpfungen ab September?