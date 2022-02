Mehr als elf Millionen Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie in Deutschland bereits mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell steigt die Zahl immer weiter – denn besonders bei den Neuinfektionen verzeichnet das Land aktuell täglich hohe Werte. Ende Januar steckten sich innerhalb eines Tages erstmals mehr als 200.000 Menschen an. Und auch die Inzidenz steigt, besonders durch die hoch ansteckende Omikron-Variante. Doch wie ist die aktuelle Corona-Lage heute?

Hier die aktuellen Fallzahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) heute, am Dienstag, den 08.02.2022, gemeldet hat.

Corona-Zahlen Deutschland heute: Aktuelle Inzidenz, Hospitalisierungsrate und Co. am 08.02.2022

Wieviele Neuinfektionen gibt es heute bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern? Die neuesten RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 08.02.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 1441,0 (Vortag: 1426,0); (Vorwoche: 1206,2)

: 1441,0 (Vortag: 1426,0); (Vorwoche: 1206,2) Neuinfektionen heute: 169.571

Infektionen gesamt: 11.287 428

Neue Todesfälle: 177

Todesfälle gesamt: 118.943

Impfquote (Erstimpfung): 75,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 74,4 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 54,2 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 04.02. für ganz Deutschland mit 5,45 angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 04.02. für ganz Deutschland mit angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Aktuelle Corona-Zahlen in Deutschland – Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg & Co. im Vergleich

Die Coronazahlen steigen in allen Bundesländern. Dennoch zeigen sich regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 08.02.2022)

1819,1 – Bayern

1640,4 – Berlin

1664,0 – Hessen

1660,8 – Brandenburg

1405,4 – Hamburg

1515,5 – Baden-Württemberg

1485,0 – Nordrhein-Westfalen

1473,1 – Saarland

1335,6 – Mecklenburg-Vorpommern

1362,1 – Bremen

1169,0 – Niedersachsen

1109,4 – Rheinland-Pfalz

1229,4 – Sachsen-Anhalt

962,5 – Sachsen

869,2 – Schleswig-Holstein

774,5 – Thüringen

Corona-Zahlen gestern und vor einer Woche – Inzidenzen und Neuinfektionen in Deutschland

7-Tage-Inzidenz weiter an. Ende Januar, am 24.01.2022, lag sie in Deutschland erstmals bei über 1000. Noch dramatischer sehen die Inzidenzen der Nachbarstaaten und bei anderen EU-Ländern aus. Dort liegen die Werte teilweise um ein vielfaches höher. Gestern hat das RKI 95.267 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 01.02.2022 waren es 162.613 Neuinfektionen gewesen. Entsprechend steigt die bundesweiteweiter an. Ende Januar, am 24.01.2022, lag sie in Deutschland erstmals bei über 1000. Noch dramatischer sehen die Inzidenzen der Nachbarstaaten und bei anderen EU-Ländern aus. Dort liegen die Werte teilweise um ein vielfaches höher.

Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.

Die 7-Tage-Inzidenz war bisher im Verlauf der Corona-Pandemie Grundlage für Corona-Regeln und Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni 2021 ausgelaufenen Bundesnotbremse. Aktuell werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungsinzidenz) stärker berücksichtigt und als Kennwerte für etwaige Maßnahmen herangezogen.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Inzidenz und Neuinfektionen in Italien, Österreich, Dänemark & Co.

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat die Bundesrepublik eine verhältnismäßig niedrige 7-Tage-Inzidenz. Wie sieht es in den Nachbarstaaten aktuell aus? Nachfolgend die Neuinfektionen und der aktuelle Inzidenzwert in ausgewählten Ländern Europas – Stand 08.02.2022:

Österreich: 27.299 Neuinfektionen; Inzidenz: 2528,4

Italien: 41.602 Neuinfektionen; Inzidenz: 1126,8

Frankreich: 46.001 Neuinfektionen; Inzidenz: 2462,0

Polen: 21.977 Neuinfektionen; Inzidenz: 792,7

Tschechien: 9.127; Neuinfektionen; Inzidenz: 2146,9

Niederlande: 77.630; Neuinfektionen; Inzidenz: 3128,6

Dänemark: 34.849 Neuinfektionen; Inzidenz: 5080,1

UK: 64.322 Neuinfektionen; Inzidenz: 811,4

Apotheken im Südwesten bieten nun auch Corona-Impfungen an

Die Apotheken in Baden-Württemberg bieten von Dienstag an erstmals Corona-Impfungen an. Möglich macht das eine Änderung der Coronavirus-Impfverordnung durch den Bund, wie eine Sprecherin der Landesapothekerkammer in Stuttgart mitteilte.

