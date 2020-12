Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist für Verschärfungen der Corona-Regeln.

Der Virologe Christian Drosten rät zum Lockdown vor Weihnachten.

Weiterer Lockdown wie im Frühjahr droht

Deutschland steuert auf einen neuen Lockdown zu, der so streng sein dürfte wie im Frühjahr, als alles heruntergefahren wurde. Gilt das auch für die Lockerungen an Weihnachten? Das hängt von den Fallzahlen ab. Das Landesgesundheitamt hat am Dienstag, 8.12.2020, neue Zahlen zu Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen veröffentlicht. Die Inzidenz in BW steigt.

Die neuen Corona-Zahlen für BW am 8.12. im Überblick

Gesamtzahl der Infizierten: 170.904

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 2.639

Todesfälle gesamt: 3169

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 72

Als genesen gelten: 120.909

Das sind 1976 Genesene mehr

Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter und liegt am Dienstagabend bei 153,49 (Samstag: 144,2)

Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen weiter über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

7 Kreise überschreiten die kritische Inzidenz-Grenze von 200 pro 100.000 Einwohner.

482 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 282 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet.

Von derzeit 2926 verfügbaren Intensivbetten im Land sind etwas mehr als 80 Prozent belegt.