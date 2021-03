Diewurden am Montag, 08.03. teils gelockert. So dürfen sich in Kreisen mit einer Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner künftig wieder bis zu fünf Menschen austreffen, wie aus der am Wochenende veröffentlichten aktualisierten Corona-Verordnung des Landes hervorgeht. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.