Fallzahlen von LGA (Landesgesundheitsamt BW) und dem RKI (Robert-Koch-Institut). Wie hoch sind die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg heute? Wie hoch liegen Inzidenz und Neuinfektionen? Hier sind dievon LGA (Landesgesundheitsamt BW) und dem RKI (Robert-Koch-Institut).

Aktuelle Corona-Fallzahlen für Baden-Württemberg am Sonntag, 28.03.21

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 358.512

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 1341

7-Tage-Inzidenz beträgt 127,4

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 8643

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 11

Bisher genesen: 322.369

7-Tage-R-Wert: 1,17







Corona in BW: So viele Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Stand Sonntag, 28.03.2021, in Baden-Württemberg

322 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 177 invasiv beatmet

Insgesamt sind derzeit 2047 Intensivbetten von betreibbaren 2403 Betten belegt.

186 Covid-19 spezifische Intensivebetten sind momentan frei

Das ist der Stand der Impfungen gegen Corona in BW heute

Die aktuellen Impfdaten des RKI am Freitag, 26.03.2021:

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten, in Baden-Württemberg bisher 1.628.665 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 493.774 Menschen erhalten.

Die Impfquote in BW bei der Erstimpfung beträgt 10,2 Prozent.

Die Zweitimpfung haben in BW 4,4 Prozent der Bevölkerung erhalten.



Klinikchef zu Corona in BW: Lage an Kliniken kein ausreichendes Argument für Lockdown

Die Lage auf den Intensivstationen ist aus Sicht des Tübinger Uniklinik-Chefs kein ausreichendes Argument für den Lockdown. „Solange die Zahlen der Intensivpatienten so sind wie jetzt, brauchen wir aus medizinischer Sicht keinen flächendeckenden Lockdown“, sagte Michael Bamberg, Leitender ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Tübingen, der „Bild“-Zeitung (Freitag). „Wir brauchen keinen Dauerlockdown. Zumindest nicht, wenn es um die Zahl der belegten Intensivbetten geht.“ Er hielte es für besser, würden die bereits geimpften Menschen in eine Öffnungsstrategie einbezogen.

Er sei überrascht, dass die Corona-Einschränkungen stets mit der Lage in den Kliniken und mit den schwerstkranken Covid 19-Patienten begründet würden. „Das stimmt nicht“, sagte Bamberg. „Zur Zeit liegen bei uns vier Corona-Patienten, die beatmet werden müssen. Fünf Erkrankte sind auf der Intensivstation.“ Im April des vergangenen Jahres seien es 36 zu beatmende Patienten gewesen, zusätzlich 37 Covid 19-Patienten auf der Intensivstation.

Allerdings ist die Lage nicht überall so vergleichsweise entspannt wie in Tübingen. Im besonders belasteten Kreis Schwäbisch Hall machen sich die steigenden Infektionszahlen zunehmend in den beiden Kliniken der Region bemerkbar. Weil seit Wochen eine stete Zunahme von Covid 19-Patienten registriert wird, wurde bereits eine dritte Corona-Station eröffnet. Die Intensivstation sei aktuell fast vollständig mit Covid 19-Patienten belegt, warnte die Kreisverwaltung am Donnerstag. Es seien schon geplante Eingriffe bei anderen Patienten abgesagt und verschoben worden.