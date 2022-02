Auch in Baden-Württemberg schnellt die Zahl der Corona-Infektionsfälle aktuell in die Höhe. Die Inzidenz steigt stark – auf 1363,6. Zugleich kommen immer mehr Menschen ins Krankenhaus, wenn auch nicht auf die Intensivstationen.

Wie hoch sind die Coronazahlen in Baden-Württemberg heute, am 04.02.22?

Aktuelle Corona-Zahlen zu Inzidenz und Hospitalisierung in BW heute, am 4.2.22

Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,5 auf 6,5. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus aufgenommen werden. In Baden-Württemberg kommen die täglichen Coronazahlen vom Gesundheitsamt erst nachmittags. Gestern aber lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Donnerstag, 03.02.22) um 79,1 höher als am Vortag – nämlich bei 1363,6. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mit. Auch der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen der Kliniken im Südwesten stieg. Diestieg um 0,5 auf 6,5. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Corona-Stufe in BW: Welche Warn- oder Alarmstufe gilt aktuell?

Alarmstufe II in Mit den aktuellen Werten ist einer der beiden Grenzwerte für diein Baden-Württemberg deutlich überschritten. Um diese Stufe mit härteren Einschränkungen aber auszurufen, müsste auch die Zahl der Covid-Erkrankten auf den Intensivstationen im Land auf 450 steigen. Doch das ist bislang nicht in Sicht: Die Zahl der Covid-Intensivpatienten nahm um 4 auf 272 zu. In der Woche zuvor waren noch 276 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in intensivmedizinischer Behandlung. Nach einer Prognose des Landesgesundheitsamtes soll sich das auch in den kommenden zwei Wochen kaum ändern.

Lockerungen in BW durch mildere Omikron-Verläufe? – Das sagt Kretschmann

Als Grund für die Entwicklung mit steigenden Infektionszahlen aber stagnierenden Intensivpatienten-Zahlen sehen Experten, dass die hochansteckende Omikron-Virusvariante etwas mildere Verläufe hat und somit weniger Menschen schwer erkranken. Die Omikron-Variante hat mit einem Anteil von 97 Prozent an allen in der letzten Januarwoche per variantenspezifischem PCR-Test untersuchten Proben andere Varianten fast vollständig verdrängt.

drücklich Lockerungen bis Ostern in Aussicht, sollte sich die Corona-Lage verbessern. „Die Landesregierung hat einen klaren Fahrplan für die nächsten Wochen. Lockerungen sind in der Stufenlogik des Landes längst vorgesehen und greifen wie derzeit in der Alarmstufe 1 auch bereits“, teilte Kretschmann am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung mit. Nach Protest aus Wirtschaft, Opposition und auch vom eigenen Koalitionspartner hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine harte Linie in der Corona-Politik wieder etwas aufgeweicht. Der Grünen-Politiker stellte nun ausin Aussicht, sollte sich die Corona-Lage verbessern. „Die Landesregierung hat einen klaren Fahrplan für die nächsten Wochen. Lockerungen sind in der Stufenlogik des Landes längst vorgesehen und greifen wie derzeit in der Alarmstufe 1 auch bereits“, teilte Kretschmann am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung mit.