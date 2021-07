Jeden Tag veröffentlichen die Landratsämter in Baden-Württemberg und das Robert Koch-Institut (RKI) die heutigen Daten zur Corona-Lage. Wie sind die Daten heute, am

Die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg staffelt die Regeln und Lockerungen nach der Das heißt bestimmte Lockerungen gelten nur in bestimmten Regionen. Stand 19.07. liegen alle Städte und Landkreise unter einem Inzidenzwert von 35. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Heidenheim mit dem Wert von 24,1. Am niedrigsten ist die Inzidenz in den Landkreisenund. Dort liegt sie bei