Die Corona-Zahlen in Deutschland sind vergleichsweise auf einem niedrigen Niveau.

sind vergleichsweise auf einem niedrigen Niveau. In Baden-Württemberg sank der Inzidenzwert und die Zahl der Neuinfektionen leicht , die Delta-Variante breitet sich jedoch aus.

und die Zahl der leicht die Delta-Variante breitet sich jedoch aus. Alle Corona-Zahlen, die Inzidenz, Neuinfektionen und Informationen zum Infektionsgeschehen in BW gibt es hier in der Übersicht.

Dienstag, 20.07.2021? Jeden Tag veröffentlichen die Landratsämter in Baden-Württemberg und das Robert Koch-Institut (RKI) die heutigen Daten zur Corona-Lage. Wie sind die Daten heute, am

Corona-Zahlen in BW am 20.07.2021: Inzidenz, Neuinfektionen, Todesfälle und Genesene

7-Tage-Inzidenz: 9,7 (Vortag: 9,5)

9,7 (Vortag: 9,5) Zahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 503.240

Zahl der Neuinfektionen: 261

Todesfälle seit Pandemie-Beginn: 10.354

Neue Todesfälle: 8

Zahl der Genesenen: 490.772

R-Wert (7-Tage): 1,04

Intensivbetten Baden-Württemberg: Daten der Intensivstationen in BW

Krankenhäuser in BW. Die Werte am Dienstag, 20.07.2021: Das DIVI-Intensivregister gibt Auskunft über die Lage der Intensivstationen der. Die Werte am Dienstag, 20.07.2021:

Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung: 49

Davon invasiv beatmet: 29

Betten belegt: 2010

Betten betreibbar: 2360

Inzidenz in Baden-Württemberg: Wo ist die Inzidenz am höchsten?

Sieben-Tage-Inzidenz. Pforzheim und Sigmaringen. Dort liegt sie bei 0,8. Die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg staffelt die Regeln und Lockerungen nach der Das heißt bestimmte Lockerungen gelten nur in bestimmten Regionen. Stand 20.07. liegen alle Städte und Landkreise unter einem Inzidenzwert von 35. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Heidenheim mit dem Wert von 24,1. Am niedrigsten ist die Inzidenz in den Landkreisenund. Dort liegt sie bei

Corona-Regeln in BW: Das gilt laut Verordnung in Baden-Württemberg

