Der Sommer ist vorbei und die Schlagzeilen über einen bevorstehenden Corona-Herbst häufen sich. Was ist dran an den Meldungen über steigende Fallzahlen? Was erwarten Experten? Und gibt es aktuelle Empfehlungen zum Thema Covid-Impfung? Hier gibt es alle Corona-Infos:

Corona-Zahlen aktuell: Das sind die aktuellen Werte des RKI

Corona-Zahlen und Inzidenzen der Seismograf des Krankheitsverlaufs in Deutschland. Mittlerweile gibt es längst keine täglichen Meldungen mehr. Corona-Zahlen werden nunmehr in einem wöchentlichen RKI-Bericht zusammen mit anderen Atemwegserkrankungen vermeldet. Und das sind die Zahlen für die letzte Kalenderwoche: Das Robert-Koch-Institut (RKI) war während der Corona-Pandemie mit seinen täglichen Meldungen überund Inzidenzen der Seismograf des Krankheitsverlaufs in Deutschland. Mittlerweile gibt es längst keine täglichen Meldungen mehr. Corona-Zahlen werden nunmehr in einem wöchentlichen RKI-Bericht zusammen mit anderen Atemwegserkrankungen vermeldet. Und das sind die Zahlen für die letzte Kalenderwoche:

Corona-Zahlen der Kalenderwoche 39 (25. September bis 1. Oktober 2023):

8520 laborbestätigte Corona-Fälle

1913 davon hospitalisiert

Und so sieht die Entwicklung im Vergleich zu den Vorwochen aus:

Corona-Zahlen der Kalenderwoche 38 (18. bis 24. September 2023):

8263 laborbestätigte Corona-Fälle

2078 davon hospitalisiert

Corona-Zahlen der Kalenderwoche 37 (11. bis 17. September 2023):

8224 laborbestätigte Corona-Fälle

2156 davon hospitalisiert

Corona-Zahlen der Kalenderwoche 36 (4. bis 10. September 2023):

7238 laborbestätigte Corona-Fälle

2060 davon hospitalisiert

Corona-Zahlen der Kalenderwoche 35 (28. August bis 3. September 2023):

5397 laborbestätigte Corona-Fälle

1493 davon hospitalisiert

Corona-Zahlen der Kalenderwoche 34 (21. bis 27. August 2023):

5050 laborbestätigte Corona-Fälle

1564 davon hospitalisiert

Corona-Zahlen der Kalenderwoche 33 (14. bis 20. August 2023):

4297 laborbestätigte Corona-Fälle

1285 davon hospitalisiert

Welche Corona-Prognosen gibt es für den Herbst 2023?

Prognosen über den Verlauf von Grippe- und auch Corona-Wellen sind schwierig. Viren entwickeln sich weiter. Der Zeitpunkt und das Ausmaß ihrer Zirkulation werden zudem von vielen verschiedenen Parametern beeinflusst, wie das RKI erklärt. Allerdings habe auch Corona bislang insbesondere im Herbst und Winter starke Erkrankungswellen verursacht. „Deshalb ist auch künftig mit einem Anstieg der Fallzahlen in diesen Jahreszeiten zu rechnen“, teilte das RKI mit.

„Wir werden weiter ein gewisses Auf und Ab erleben“, meint der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb. Doch solange keine gänzlich andere Variante entstehe, sehe er keine neue pandemische Situation. „Aber wachsam müssen wir schon bleiben.“ Was die Intensivstationen betrifft, so rechnet Intensivmediziner Christian Karagiannidis in den kommenden Monaten „immer wieder mit einzelnen Fällen, vor allem bei immungeschwächten Patienten, allerdings in keinster Weise vergleichbar mit der Pandemie“. Im Vordergrund des Geschehens erwarte er vielmehr Grippe und bei Kindern das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV). Alle drei Atemwegserreger könnten zu Personalausfällen führen.

Wer sich wieder gegen Corona impfen lassen sollte

Menschen ab 60, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ab einem Alter von sechs Monaten, Pflege- und Gesundheitspersonal sowie Angehörige von Risikopatienten. Mindestens zwölf Monate sollen in der Regel seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein. Gesunden Erwachsenen unter 60 und Schwangeren wird dies nicht mehr empfohlen. Grundimmunisierung und Booster empfiehlt die Stiko auch nicht mehr für gesunde Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt nur noch bestimmten Gruppen Auffrischimpfungen, vorzugsweise im Herbst und ähnlich wie beim Grippeschutz. Dazu gehören etwaab einem Alter von sechs Monaten,sowie Angehörige von Risikopatienten. Mindestens zwölf Monate sollen in der Regel seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein. Gesunden Erwachsenen unter 60 und Schwangeren wird dies nicht mehr empfohlen. Grundimmunisierung und Booster empfiehlt die Stiko auch nicht mehr für gesunde Säuglinge, Kinder und Jugendliche.

Umfrage: Deutsche froh über fehlende Corona-Maßnahmen

Vor dem ersten Corona-Herbst ohne verpflichtende Schutzvorgaben gehen die Einschätzungen zu eigenen Gesundheitsrisiken laut einer Umfrage auseinander. Gar keine Sorgen vor einer möglichen Corona-Ansteckung in diesem Herbst und Winter machen sich 50 Prozent, wie die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. Tendenziell Sorgen deswegen machen sich dagegen 46 Prozent der Befragten - 36 Prozent sind nach eigenem Bekunden „etwas“ besorgt, 10 Prozent sagten sogar „ja, sehr“. Dass staatlich verordnete Schutzmaßnahmen in diesem Herbst und Winter nicht notwendig sein werden, trifft laut der Umfrage auf großen Rückhalt. Voll und ganz stimmten dem 34 Prozent zu, eher zustimmend äußerten sich 32 Prozent. Überhaupt nicht stimmten 6 Prozent der Befragten zu, eher nicht 16 Prozent. Auflagen zu Masken, Tests und Quarantäne wie im Herbst 2022 gelten diesmal nicht.

