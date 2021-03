Im Vogtland sollen ab 14.03. alle Menschen ab 18 Jahren eine Corona-Impfung bekommen können

Im sächsischen Grenzgebiet zu Tschechien stecken sich besonders viele Menschen mit dem Coronavirus an

Grundsätzlich soll aber an der Impfreihenfolge festgehalten werden

Ärztevertreter verlangen generell mehr Flexibilität bei den Impfungen

Angesichts hoher Infektionszahlen sollen sich in Kürze im Vogtland alle Einwohner ab 18 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das kündigte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in dem Landkreis am Dienstag (9.3.) nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 251,3. Köpping bat aber darum, dass nun nicht alle gleich losstürmen. Man brauche noch ein paar Tage Zeit, um die Maßnahme umzusetzen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht von einem Schutzriegel, damit sich das Virus aus dem stark betroffenen Tschechien nicht weiter in Deutschland ausbreitet. Grundsätzlich wird aber an der Impfreihenfolge festgehalten. „Angesichts der hohen und regionalen Infektionszahlen sei diese Maßnahme in Sachsen eine sinnvolle Taktik" sagt Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori gegenüber Deutschlandfunk Nova

Die Impfreihenfolge zum Schutz von alten und gefährdeten Menschen soll eingehalten werden.

© Foto: Uwe Zucchi / DPA

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz befürchtet, dass durch Veränderungen bei der Reihenfolge der Corona-Impfungen die besonders gefährdeten Gruppen ins Hintertreffen geraten. "Bundesregierung und Bundestag haben versprochen, alte und kranke Menschen zuerst durch eine Impfung zu schützen", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Berlin. "Schließlich sind sie am stärksten bedroht."