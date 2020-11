dritten Tag in Folge einen Rekord erreicht. Bis Freitag wurden mehr als 127.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert, wie die Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in den USA amerreicht. Bis Freitag wurden mehr als 127.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert, wie die Johns Hopkins-Universität meldete. Die Zahl der Todesfälle stieg um 1149. Es war der vierte Tag in folge, dass die Zahl der Todesopfer bei mehr als 1000 lag.

Insgesamt wurden in den USA bislang mehr als 9,7 Millionen Corona-Infektionen und mehr als 236.000 Todesfälle registrieren. Die Vereinigten Staaten sind damit das am schwersten von der Pandemie betroffene Land weltweit.

Neuinfektionen, Tote, Genesene: Die Corona-Zahlen für die USA

Daten laut Johns Hopkins University, 07.11.2020, 11:24 Uhr

Zahl der Infektionen: 9.739.897

Zahl der Genesenen: 3.810.791

Zahl der Verstorbenen: 236.099

Biden kündigt unverzüglichen Einsatz gegen Corona-Krise im Falle von Wahlsieg an

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat unterdessen angekündigt, im Falle seines Wahlsieges unverzüglich gegen die Corona-Krise vorzugehen. Jeder solle wissen, „dass wir ab Tag eins unseren Plan umsetzen werden, dieses Virus unter Kontrolle zu bringen“, sagte Biden am späten Freitagabend in seiner Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware.

Biden sagte, er und Vize-Kandidatin Kamala Harris hätten bereits damit angefangen, unter anderem an Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu arbeiten. Man könne den bereits verstorbenen Amerikanern nicht mehr helfen - aber „wir können in der Zukunft viele Menschenleben retten“, sagte der 77-Jährige. Biden wirft Trump vor, er habe in der Corona-Krise versagt und dadurch unnötig den Tod vieler Amerikaner verschuldet.

Der Kandidat zeigte sich zuversichtlich, dass er die US-Präsidentschaftswahl gewonnen habe, verzichtete aber darauf sich bereits zum Sieger auszurufen. Die Stimmenauszählung dauert knapp vier Tage nach dem Urnengang weiter an. Er wolle das nach vier Jahren unter US-Präsident Donald Trump zutiefst gepaltene Land einen, versprach Biden: "Es ist an der Zeit, dass wir als eine Nation zusammenkommen um zu heilen."

Trumps Stabschef mit Corona infiziert