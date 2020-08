Harter und überraschender Schnitt in der Corona-Krise : Ungarn schließt angesichts steigendermit demim Ausland vomseine Grenzen für ausländische. Das gab die Regierung am Freitag in Budapest bekannt. Wörtlich hieß es dazu seitens Gergely Gulyas, Staabschef des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban: "Vom 1. September an wird ausländischen Staaatsbürgern die Einreise ins ungarische Staatsgebiet verweigert."