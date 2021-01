Bisher galt: Wer ein Corona-Schnelltest machen wollte, musste bislang in ein Testzentrum oder zum Arzt oder in die Apotheke. Nur dort wurde ein Abstrich abgenommen. Nun sollen Tests künftig auchsein. Gesundheitsminister Jens Spahn will, das jetzt auch Verbraucher Corona-Schnelltests künftig selbst zuhause vornehmen können. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, soll dafür die Medizinprodukte-Abgabeverordnung geändert werden. „Antigentests zur Eigenanwendung mittels Antigenbestimmung werden von der Abgabebeschränkung ausgenommen“, heißt es in einem Entwurf dazu, aus dem die Zeitung zitiert.