Der Oberste Rat für wissenschaftliche Forschung indas CSIC, hat angesichts der ENtwicklung dereine Empfehlung herausgegeben, derzufolge Fahrgäste in Bussen und Bahnen lieber schweigen sollten. Dadurch könne, so eine der Aussagen, dasgemindert werden, da wenigerausgestoßen werden.

Wie inso gilt auch in Spanien einein öffentlichen Verkehrsmitteln. Nun haben Politiker und Forscher, darunter auch deraus Barcelona, empfohlen, in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr zu sprechen, wie die spanische Tageszeitung La Razion berichtet.

Dabei handelt es sich nicht um ein Verbot, sondern lediglich um eine Empfehlung, an die sich, wie La Razion schreibt, die meisten Fahrgäste offenbar halten. María Cruz Minguillón vom CSIC bestätigte, dass Schweigen das Corona-Risiko klein halte. Da es in den öffentlichen Verkehrsmitteln grundsätzlich laut zugeht, führen diese lauten Gespräche, ob amoder im direkten Gespräch, zu einem vermehrten Ausstoß an Tröpfchen die viel weiter fliegen, als würde man lediglich atmen.