Mutmaßliche Corona-Fälle in Cala Ratjada im Nordosten Mallorcas

Nach weiteren Tests scheint nun jedoch klar zu sein, dass die Mitarbeiterin keine Kolleginnen und Kollegen angesteckt hat. Das geht aus einem Artikel der Mallorca Zeitung hervor. Auch auf positive Fälle unter den Gästen gibt es bislang keine Hinweise. Allerdings liegen in spanischen Restaurants - anders als in Deutschland - üblicherweise keine Corona-Listen zur Nachverfolgung der Kontakte aus. Das betroffene Lokal soll bis zum 24. Juli geschlossen bleiben. Im Übrigen war die erkrankte Mitarbeiterin am Tag ihrer Corona-Diagnose nicht im Dienst, hieß es auf Anfrage beim zuständigen Rathaus in Capdepera.

„Touristisches Etablissement“ in Cala Ratjada betroffen?

Laut Medien soll es im Raum Cala Ratjada noch einen weiteren mutmaßlichen Corona-Fall geben. Wie „Ultima Hora“ schreibt, ist angeblich mindestens ein „Mitarbeiter eines touristischen Etablissements“ infiziert. Es soll sich jedoch um einen externen Freiberufler handeln, und die Ansteckung sei „nicht bei der Arbeit“ erfolgt. Auf Anfrage bezweifelte die Pressestelle im zuständigen Rathaus, dass ein Hotel in Cala Rajada betroffen sein könnte. Auch sei nicht klar, ob der Infizierte überhaupt in der Gemeinde lebe. Die Gesundheitsstadträtin war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Rathaus dementiert Gefahr eines lokalen Ausreiseverbots für Cala Ratjada

Am Wochenende war das Rathaus per Facebook und Twitter Gerüchten entgegen getreten, dass im Nordosten Mallorcas möglicherweise ein regionaler Lockdown kommen könnte, wie es ihn auf dem spanischen Festland zum Beispiel in der Provinz Lleida gibt. Gleichzeitig rief man dazu auf, sich weiter strikt an die Corona-Abstand einzuhalten und sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Im Gemeindegebiet Capdepera mit Cala Ratjada waren am Wochenende neun Corona-Fälle registriert.

Drohende Quarantäne für Mallorca-Urlauber?