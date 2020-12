Die Schweiz kommt von den hohen Corona-Zahlen nicht runter

Am Freitag könnte das Land dem Beispiel Deutschlands folgen und in einen zweiten harten Lockdown gehen

Der Bundesrat berät heute über strengere Regeln

Kommt am heutigen Freitag der zweite Lockdown in der Schweiz? In den vergangenen Tagen haben der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) zufolge die Kantonsregierungen, die wissenschaftliche Task-Force des Bundes und mehrere Spitaldirektoren weitere, einschneidende Massnahmen zur Eindämmung der zweiten Corona-Welle in der Schweiz gefordert.

Die Lage in der Schweiz ist nach Angaben des Nachrichtenportals blick.ch dramatisch: „5058 Neuinfektionen gab es allein am Donnerstag, jeden Tag sterben 100 Menschen, Tendenz steigend.“ Der Artikel unter der Überschrift „Macht’s einfach!“ aber liest sich schon mehr als Appell an die Bevölkerung und als Forderung und beinahe flehentliche Bitte an die Politik denn als analytisches Stück zur aktuellen Situation: „In den letzten Wochen hat die Schweiz leider vor allem eins gezeigt: dass wir Corona nicht können“, heißt es in dem Text. Und weiter: „Das muss sich ändern. Die Zahl der Neuinfektionen muss sinken. Sonst geht das Sterben weiter. Sonst bricht unser Gesundheitssystem zusammen.“

Corona in der Schweiz: Gesundheitssystem ist stark belastet

Gesundheitssystem „derzeit weit stärker belastet als zu Beginn des Lockdowns im Frühjahr“. Weiter berichtet die Zeitung, dass die Zahl der täglichen Hospitalisierungen ist doppelt so hoch wie damals sei, die Zahl der täglich neu bestätigten Fälle sogar fast zehnmal so hoch. Die Zahl der Todesfälle war zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns noch tief, nun sterben in der Schweiz täglich fast 80 mit dem Virus infizierte Menschen. Wie die NZZ berichten, ist das„derzeit weit stärker belastet als zu Beginn des Lockdowns im Frühjahr“. Weiter berichtet die Zeitung, dass die Zahl der täglichen Hospitalisierungen ist doppelt so hoch wie damals sei, die Zahl der täglich neu bestätigten Fälle sogar fast zehnmal so hoch. Die Zahl der Todesfälle war zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns noch tief, nun sterben in der Schweiz täglich fast 80 mit dem Virus infizierte Menschen.

Die Schweiz - hier ein Vergleich mit anderen Ländern weltweit - bekommt die Corona-Zaheln einfach nicht in den Griff. Nun steuert das Land offenbar auch auf einen zweiten harten Lockdown zu.

© Foto: DPA

Corona in der Schweiz: „Können uns nicht vorstellen, dass wir um einen Lockdown herumkommen“

„Wir können uns nicht vorstellen, dass wir um einen Lockdown herumkommen“, sagte der Direktor des Universitätsspitals Zürich (USZ), Gregor Zünd, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Im Kanton Zürich liege der R-Wert bei 1,16 - das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 116 weitere Menschen anstecken. „Wie lange sollen diese Warnungen denn noch gehen, bevor etwas passiert???“, twitterte Isabelle Eckerle, deutsche Virologin am Universitätsspital Genf.

Zünd sprach sich zusammen mit den Direktoren zweier weiterer Krankenhäuser in Zürich entschieden gegen die Erlaubnis zum Skifahren über Weihnachten aus. „Das Risiko einer Ansteckung beim Skifahren während der Weihnachtsferien ist hoch“, sagte Zünd. Es erhöhe das Risiko einer dritten Corona-Welle im Januar. Die Spitäler in Zürich nehmen im Winter normalerweise verunglückte Skifahrer auf. Das sei aus Kapazitätsgründen kaum noch möglich, sagten die Direktoren.

Berner Epidemiologe Althaus kritisiert Untätigkeit der Schweizer Behörden

Auch der Berner Epidemiologe Christian Althaus kritisiert auf Twitter die Untätigkeit der Behörden. „Die Schweiz. Das Land, in welchem Lobbyisten die Telefonnummern von Bundesräten haben, die Wissenschaft aber kontinuierlich ignoriert wird. Erklärt wohl so einiges“, twitterte er vor wenigen Tagen. In den Kommentaren zu seinen Tweets findet sich unter anderem diese Bemerkung: „Dieses Land ist ein verdammter Skandal. Ich schäme mich in Grund und Boden.“

Gesundheitsminister Alain Berset hatte sich am Montag gegen einen Lockdown ausgesprochen. Man wolle den Schweizer Weg weiter gehen und nicht alles schließen. Die Regierung hatte vergangene Woche die Schrauben ein bisschen angezogen. Restaurants müssen nun um 19.00 Uhr schließen. Kantone, die die Infektionen erfolgreich gedrückt haben, können aber Ausnahmen machen. Am Freitag soll die Lage neu betrachtet werden.

Die Schweiz auf dem Weg in den zweiten Lockdown - Diese Regeln hatte es bisher gegeben

Lockdown zu vermeiden. Diese Regeln waren unter anderem vorgesehen. Anfang des Monats hatte die Schweizer Regierung den Versuch unternommen, die Corona-Regeln landesweit zu vereinheitlichen . Damals schlug sie den Kantonen ein Maßnahmenpaket vor, um einen hartenzu vermeiden. Diese Regeln waren unter anderem vorgesehen.

Wirte, Freizeiteinrichtungen und Läden sollen von 19 bis 5 Uhr schließen.

Falls sich die Lage verschlechtert, sollen am 18. Dezember weitere Maßnahmen dazu kommen, möglicherweise bis hin zur Schließung von Restaurants und Läden.

Für private Treffen gilt eine Obergrenze von 5 Personen aus zwei Haushalten. Ausgenommen sind Feiern bis 10 Personen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember.

Öffentliche Veranstaltungen werden verboten, mit Ausnahmen für religiöse Zusammenkünfte sowie politische Gremien.

Die aktuellen Maßnahmen laufen mindestens bis 20. Januar.

Kulturelle Aktivitäten, Messen, Kongresse und Tagungen werden untersagt.

Skigebiete sind nicht von einem neuen sonntäglichen Öffnungsverbot für Freizeitbetriebe betroffen.

Corona Zahlen Schweiz: Neuinfektionen und Tote pro Tag

Gesundheitsministerium der Schweiz gibt täglich die Fallzahlen auf seiner Dasgibt täglich die Fallzahlen auf seiner Homepage bekannt. So sehen die Zahlen - Stand 18.12.2020, 10 Uhr - aus:

Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden: 5058

Hospitalisationen im Vergleich zum Vortag: 216

Corona-Tote in 24 Stunden: 102

Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie: 399.711

Hospitalisationen seit Pandemiebeginn: 16.228

Gesamtzahl der Verstorbenen seit Pandemiebeginn: über 5883

Lockdown in Deutschland, Lockdown in der Schweiz - Was passiert mit dem Einkaufs-Grenzverkehr?

Nach dem Lockdown in Deutschland hatten Experten kritisiert, dass die Tatsache, dass die Grenzen im Winter-Lockdown geöffnet bleiben, macht die Corona-Regeln mitunter kompliziert. So können Baden-Württemberger beispielsweise zum Einkaufen in die Schweiz und nach Frankreich fahren. In puncto Reisen sind nach Angaben der Landesregierung lediglich touristische Busreisen und touristische Übernachtungsangebote nicht gestattet. In anderen Fällen gilt ein Appell, etwa auf private Reisen und Besuche bei Verwandten zu verzichten. Das hatte gerade bei Händlern in grenznahen Gebieten zu Sorge geführt.

In der Schweiz ist die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen Wochen konstant hoch - die Lage in den Krankenhäusern wie hier in Zürich ist angespannt.

© Foto: DPA

Darf ich in die Schweiz einreisen? EU-App soll aufklären

Darf ich nach Frankreich reisen? Muss ich in Italien eine Maske tragen? Gibt es in Österreich eine Corona-App? Bei solchen Fragen soll ab sofort der Griff zum Handy weiterhelfen. Die „Re-open EU“-App der EU-Kommission bietet aktuelle Informationen etwa zur Gesundheitssituation, Sicherheitsvorkehrungen oder Reisebeschränkungen, und zwar für alle EU-Staaten sowie die Mitglieder des grenzkontrollfreien Schengenraums Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.

Nutzer können sich auch über nationale Quarantäne- und Test-Regeln sowie Warn- und Nachverfolgungs-Apps informieren, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Die App kann für Android- und Apple-Geräte heruntergeladen werden und bietet Informationen in den 24 offiziellen Sprachen der EU an.

Bereits im Juni hatte die EU-Kommission die „Re-open EU“-Website gestartet. Der EU-Kommission zufolge ist die Seite bereits mehr als acht Millionen Mal besucht worden.