Schweden hatte zu Beginn der Corona-Pandemie das öffentliche Leben nur ganz wenig eingeschränkt. Die Regierung setzte dabei weitestgehend auf freiwillige Maßnahmen zur Bekämpfung des. Es wurden keine Schulen geschlossen und auch das Tragen einer Maske gab es bislang nicht. Doch nun beginnt auch indie kalte Jahreszeit und die Menschen beginnen sich langsam Sorgen zu machen. Nach einem Rückgang der Zahlen vor ein paar Wochen, verzeichnet das Land wieder eine deutlicheWie die staatliche Gesundheitsbehörde in ihrem Lagebericht veröffentlichte, gab es in der Zeit vom 21. bis zum 27. September fast 3000 Neuinfektionen. „Dies ist eine Steigerung um 40 Prozent im Vergleich zur Vorwoche“, schreibt die FHM. Es habe mehrere lokale Ausbrüche im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten wie unter anderem Schulfeiern, privaten Treffen und Festen gegeben.

Niklas Arnberg, Professor der Virologie an der Universität Umeå, äußerte sich mit Besorgnis und warnt in der Zeitung „Aftonbladet“ , „dass jetzt Herbst und Winter vor der Türe stehen, ist ein Faktor, der uns in eine schlechtere Lage versetzt als im, als die Pandemie zu uns kam. Uns steht unausweichlich eine lange Periode mit Wetter und Verhältnissen bevor, die eine Ausbreitung des Virus begünstigen.“