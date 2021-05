Schleswig-Holstein will als erstes Bundesland größere Veranstaltungen wieder erlauben.

Bis zu 250 Menschen sollen an Veranstaltungen teilnehmen können.

Auch die Corona-Regeln für private Treffen sollen gelockert werden

Auf Sylt gibt es derweil mehrere Corona-Fälle, nach denen viele Menschen in Quarantäne müssen

In Schleswig-Holstein sollen ab dem 31.05. wieder größere Veranstaltungen erlaubt werden. Je nach Art der Veranstaltung sollen unter Auflagen im Innenbereich bis zu 125 Teilnehmer erlaubt werden. Für Veranstaltungen im Freien gilt der Richtwert für bis zu 250 Personen. Das verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel.

Neue Corona-Regeln in Schleswig-Holstein: Kontaktbeschränkungen gelockert, Fitnessstudios öffnen

Außerdem dürfen sich ab Montag in Schleswig-Holstein drinnen wieder bis zu zehn Personen treffen. Die Anzahl der Haushalte ist dabei nicht begrenzt, so Günther.

Auch Sportanlagen dürfen ab Montag wieder öffnen. Das gelte auch für Fitnessstudios, sagte der Ministerpräsident.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sank am Mittwoch auf 21,8, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht (Stand 27.5., 03:11 Uhr)

Corona-Fälle auf Sylt: Kreis Nordfriesland meldet 1100 Kontakte nach Infektionen