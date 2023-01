In Deutschland steigen die Corona-Zahlen aktuell wieder an . Viele Experten erwarten eine Herbst- und Winterwelle. Deshalb hat die Bundesregierung neue Regeln für den Coronaschutz am Arbeitsplatz beschlossen. Diese gelten seit dem 1. Oktober 2022.

Neue Corona-Regeln in Büro und Co. - Was gilt?

Die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung gilt seit dem 1. Oktober und bis 7. April 2023. Mit der Neufassung dieser Regeln will die Politik das Infektionsgeschehen in Betrieben so gut wie möglich eindämmen. Demnach sind Arbeitgeber verpflichtet, betriebliche Hygienekonzepte zu erstellen und Schutzmaßnahmen umzusetzen. Folgende Maßnahmen gehören dazu: