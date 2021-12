Dass der Pflege-Bonus kommt, da ist sich die neue Regierung einig. "Es wird auf jeden Fall einen Pflegebonus geben", sagt Nicole Westig von der FDP. Doch zu welchem Zeitpunkt dieausbezahlt wird bleibt weiter offen. Eine Auszahlung zum 1. Januar 2022 scheint nicht möglich. Warum dauert es so lange? Es läge wohl an verlässlichen Daten, sagt Gesundheitsexpertin Westig: "Wie viele, wie viele sonstige Beschäftigte in denund so weiter." Janosch Dahmen von den Grünen betont: „Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist, dass Einzelne, die das Geld absolut verdient hätten, am Ende kein Geld erhalten, weil wir das Gesetz auf die Schnelle nicht gut gemacht haben.“