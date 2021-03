Das Parlament in Lissabon billigte am Donnerstagabend, nach einem entsprechenden Antrag von Präsident Marcelo Rebelo de Sousa, einebis zum 31. März. Später gab Ministerpräsident António Costa derweil einige Lockerungen des strengen Lockdowns bekannt. Demnach sollen Kindergärten, Vorschulen und Grundschulen am Montag öffnen, sagte der Ministerpräsident. Auch Friseure und Buchläden können dann wieder Kunden empfangen. Restaurants müssen sich noch etwas gedulden, eineist erst ab Mai vorgesehen. Die Lockerungsmaßnahmen würden alle 15 Tage überprüft. Die Landesgrenze zu Spanien soll bis Ostern geschlossen bleiben.

Das Land hatte im Januar bezogen auf die Bevölkerungszahl zeitweilig die höchsten Infektionszahlen weltweit. Der seit dem 13. Januar herrschende strenge Lockdown mit Ausgehbeschränkungen und Zwangsschließungen zahlt sich aber offenbar aus. Auch in den portugiesischen Krankenhäusern, die im Januar kurz vor dem Kollaps standen, entspannt sich die Lage zusehends. Die Zahl derging am Donnerstag um zehn auf 273 zurück - so wenige wie seit dem 29. Oktober nicht mehr. Der Höchstwert war am 5. Februar mit 904 registriert worden. Die Bundeswehr leistet seit Anfang Februar in einem Krankenhaus der Hauptstadt Hilfe.