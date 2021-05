Am verlängerten Wochenende an Pfingsten, 23. und 24. Mai 2021, und in den Pfingstferien wird man vermutlich in die meisten Regionen noch nicht reisen dürfen. Das befürchtet zumindest Thomas Bareiß (CDU), der Tourismusbeauftragte des Bundes. Der Bild-Zeitung sagte der Politiker: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Urlaubsreisen bei uns ab Juni in immer mehr Regionen möglich werden. Wichtig ist, dass der Bundes-Lockdown nicht über den 30.6. hinaus verlängert wird". Für Pfingsten 2021 würde das bedeuten: Alle müssen zu Hause bleiben.