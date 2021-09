In Österreich ist die Corona-Inzidenz doppelt so hoch wie in Deutschland

Eine Region an der deutschen Grenze ist wieder Risikogebiet

Außerdem soll es während der Ski-Saison drastische Maßnahmen geben – vor allem für den Après-Ski

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz verspricht eine sichere Skisaison. Falls sich die Corona-Situation weiter verschärft, würden nur noch Geimpfte Zugang zu Après-Ski-Lokalen erhalten, kündigte er in einem Interview mit der Funke Mediengruppe (Samstag) an. Sowohl 70 Prozent der über 12-Jährigen in Österreich als auch die überwiegende Masse der Touristen seien geimpft. „Insofern steht einem sicheren Urlaub in Österreich nichts im Wege.“

Ischgl war voriges Jahr zum Der österreichische Party- und Skiortwar voriges Jahr zum Corona-Hotspot geworden. Am Freitag wurde in Wien ein Schadenersatz-Prozess gegen den Staat Österreich verhandelt . Die Kläger sind Hinterbliebene eines Corona-Toten, der in Ischgl Urlaub gemacht hatte. Ihr Anwalt argumentierte, dass Kurz mit seiner unvorbereiteten Ankündigung der Quarantäne für Ischgl für ein Ausreise-Chaos mit weiteren Infektionen verantwortlich war. Die Republik weist die Vorwürfe von sich.

Kurz sagte im Interview, dass auch die sogenannte 3G-Regel für einen sicheren Winter sorgen werde – also der Zutritt zu Gastronomie und Hotels nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Der konservative Kanzler räumte ein, dass die Kampagne der rechten FPÖ mit ein Grund für Österreichs niedrigere Impfrate im Vergleich zu Deutschland ist.

Corona in Österreich: Eine Region sind Risikogebiete

Nachdem die Inzidenz deutlich gestiegen war, hat die österreichische Bundesregierung um Kanzler Sebastian Kurz das Salzburger Land zum nationalen Risikogebiet erklärt. Dort gelten strengere Regeln also in anderen Regionen in Österreich.

