Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken langsam.

Dennoch ist die Inzidenz in den Städten und Kreisen in Bayern hoch.

Der Inzidenz-Wert in München liegt weiter über dem Grenzwert für die Notbremse

Wie sind die Corona-Zahlen in München aktuell?

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken langsam. Doch immer noch gibt es zahlreiche Regionen, die den Grenzwert sprengen. Auch in München liegt die Inzidenz am Montag weiter über 100.

Corona Zahlen München aktuell: Inzidenz-Wert, Fälle, Infizierte

Das RKI meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt München.

So sehen die Zahlen laut RKI-Dashboard im Detail aus (Stand 03.05.21, 00:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 68.584

Neuinfektionen: 188

Fälle in den letzten sieben Tagen: 1876

7-Tage-Inzidenz: 126,4

Tote: 1178

7-Tage-Inzidenz München weiter über 100

Der Inzidenzwert in der Stadt München liegt weiter über dem Wert von 100. Nach Informationen des ZDF sinkt die Inzidenz im Landkreis München im Vergleich zur Vorwoche um drei Prozent. In der Stadt München sinkt der Wert um 10 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 13 Prozent sinkt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Die Inzidenz sinkt langsam, lag aber am Montag (3.5.) noch über dem Grenzwert für die Notbremse.

© Foto: Stadt München

Corona Zahlen Landkreis München - Fallzahlen am Montag 03.05.2021

Das RKI meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen für den Kreis München.

So sehen die Zahlen laut RKI-Dashboard im Detail aus (Stand 03.05.21, 00:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 14.526

Neuinfektionen: 33

Fälle in den letzten sieben Tagen: 413

7-Tage-Inzidenz: 117,8

Tote: 286

Gesundheitsamt München: Aktuelle Corona-Zahlen

Neben dem RKI und dem LGL meldet auch das Gesundheitsamt der Stadt München täglich die Corona-Zahlen im Detail. Auf der Webseite finden sich Daten zu Inzidenz, Impfung und Krankenhausbelegung.

Kostenloser Corona-Test München: Hier gibt`s den Corona-Schnelltest

Alle Bürgerinnen und Bürger haben in München Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Diese werden in Apotheken und privaten Testzentren angeboten. Menschen ohne Symptome können sich dort testen lassen. Welche Apotheken einen kostenlosen Schnelltest anbieten lässt sich auf einer Liste der Landesregierung herausfinden.

Corona-Regeln München: Das gilt bei Treffen, Geschäften und Ausgangssperre

Die Bestimmungen von der Notbremse greifen aktuell. Diese Regeln gelten:

Kontakte: Treffen sind mit dem eigene Haushalt und maximal einer Person aus einem fremden Haushalt erlaubt.

Ausgangssperre: Es gilt eine Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr.

Kultur: Museen, Gedenkstätten, Schlösser und Zoos müssen schließen.

Einzelhandel: Click and Meet, also Shopping nach Terminbuchung ist möglich, solange ein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Sport: Kontaktfreier Sport ist möglich.

Schule: In den Schulen findet weitgehend Distanzunterricht statt. Ausnahme ist lediglich die 4. Klasse der Grundschule, Abschlussklassen und die 11 Klasse an Gymnasien und Fachoberschulen.

Alkoholverbot: In der Fußgängerzone in der Altstadt und auf dem Viktualienmarkt ist der Konsum von Alkohol verboten.

Anmeldung Corona Impfung München: Termin und Registrierung

Wer sich in Bayern gegen Corona impfen lassen möchte, muss sich im Impfportal registrieren lassen. Sobald man an der Reihe ist, wird man benachrichtigt.

Die Stadt hat zudem ein Impf-Telefon eingerichtet, dort können Menschen in München, die keinen Zugang zum Internet haben sich unter der Rufnummer 089 90429-2222 registrieren lassen.

Oktoberfest 2021: Münchner Wirte planen „Wirtshaus Wiesn“

Auch wenn die Entscheidung über das diesjährige Oktoberfest noch nicht gefallen ist, wird es in München wieder eine „Wirtshauswiesn“ geben. Vom 18. September bis 3. Oktober - die Zeit in der das Oktoberfest stattfinden soll - wollen mehr als 50 Münchner Wirte ihre Gaststätten wie schon im Vorjahr im Oktoberstil schmücken und Wiesn-Schmankerl anbieten. Das teilten Innenstadtwirte und Wiesnwirte am Sonntag mit.

Die Aktion sei im Vorjahr ein Erfolg gewesen, so dass sie dieses Jahr unabhängig vom Oktoberfest wiederholt werden solle.