Die grenznahe französische Region Moselle wird zum Virusvariantengebiet erklärt

Die Region grenzt ans Saarland und an Rheinland-Pfalz

Dort hatte es zuletzt Ausbrüche von Corona-Mutationen gegeben

Für die Einreise gelten deutlich striktere Regeln

Die Bundesregierung hat den an Deutschland angrenzenden französischen Verwaltungsbezirk Moselle zum Virusvariantengebiet erklärt. Die Einstufung gilt ab Dienstag, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag mitteilte. Damit treten für diese Region strenge Einreisebeschränkungen in Kraft. Das Département Moselle grenzt an das Saarland und Rheinland-Pfalz.

Corona in Frankreich: Aktuelle Zahlen

Laut Johns-Hopkins-University (Stand 28.2., 15 Uhr) sehen die aktuellen Corona-Zahlen in Frankreich derzeit wie folgt aus:

Fälle insgesamt: 3.747.263

Tote insgesamt: 85.741

Corona-Mutationen treten zu häufig auf: Moselle wird Virusvariantengebiet

Als Virusvariantengebiete werden Regionen oder Länder eingestuft, in denen besonders häufig ansteckendere Mutanten des Coronavirus auftreten. Aus den betroffenen Gebieten dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Pendler und den Warenverkehr.

Mitte Februar waren mit Tschechien und dem österreichischen Bundesland erstmals Gegenden mit einer Landgrenze zu Deutschland als Virusvariantengebiete eingestuft worden. Die Liste umfasst noch viele weitere Staaten, etwa Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien.