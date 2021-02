Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten treffen sich am Mittwoch, 03.03.2021, in einer Videoschalte zum nächsten Corona-Gipfel, um über die weiteren Maßnahmen in der Pandemie zu beraten

Derzeit gilt der Lockdown in Deutschland bis zum Sonntag, 07.03.2021.

Kommen Lockerungen, ein Ende des Lockdown oder eine Verlängerung?

Der Handel macht sich Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung. Doch die ist wohl erstmal nicht in Sicht.

Winfried Kretschmann (Grüne) den Händlern in Aussicht gestellt. Der Es ist eine Öffnungsperspektive – auch wenn sie noch in weiter Ferne scheint: Bleibt die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg stabil unter 35, dürfen Geschäfte wieder aufmachen.a Das hat Ministerpräsidentden Händlern in Aussicht gestellt. Der Handelsverband BW reagiert erleichtert – „aber es darf nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben“, sagt Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann.

Click&Meet: Zwischenlösung für Händler in Baden-Württemberg

Aufbruchstimmung oder Euphorie macht sich in der Branche nach der Ankündigung jedoch nicht breit. Zwar kann der Südwesten mit einem 7-Tage-Wert um 45 derzeit die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer vorweisen, doch die Schwelle ist noch lange nicht in Sicht. Darüber hinaus breiten sich die Corona-Mutationen aus und drohen, die Inzidenz wieder stark ansteigen zu lassen.

Diese Gefahr sieht auch Kretschmann und dämpft die Hoffnungen des Handels auf eine baldige Wiedereröffnung. Das Konzept Click&Meet, also Einkaufen nach Terminvergabe, könnte eine Übergangsperspektive sein, die nach dem nächsten Corona-Gipfel am 03.03.2021 in Frage kommt.

Handelsverband BW: Neustart darf nicht zum Rohrkrepierer werden

Für die Händler wäre das nur ein kleines Trostpflaster. Seitens des Handelsverbandes BW macht Hauptgeschäftsführerin Hagmann darauf aufmerksam, dass die Umsatzverluste durch den Lockdown gravierend seien und fordert weitere finanzielle Hilfen: „Es muss sichergestellt sein, dass der Handel über genügend Liquidität für das wieder startende Geschäft hat – sonst wird der Neustart zum Rohrkrepierer.“

Dringend notwendig sei nun schnellstmöglich ein konkreter Zeitplan, wann wieder geöffnet werden darf. „Diese konkreten Termine müssen belastbar sein. Wenn die durchschnittliche Inzidenz erreicht ist, müssen auch die Geschäfte in den Regionen öffnen dürfen, die darüber liegen, wenn nötig unter Beachtung von höheren Vorsichtsmaßnahmen“, betont Hagmann.

An der Öffnung gehe aber „kein Weg mehr vorbei, wenn wir nicht eine Großzahl von Händlern verlieren wollen.“ Aber es sei auch klar, dass man alle Standards einhalte, die nötig sind, um den Gesundheitsschutz der Menschen zu bewahren.

Gärtnereien und Blumenläden in BW dürfen ab 1. März öffnen

Über einen konkreten Öffnungstermin können sich bereits die Inhaber von Blumenläden und Gärtnereien freuen. Sie dürfen ab dem 1. März wieder aufmachen. Landes-Justizminister Guido Wolf sagte dazu: „Es wäre nicht verhältnismäßig, wenn in baden-württembergischen Gärtnereien Hunderttausende seit Monaten gehegte Blumen und Pflanzen vernichtet werden müssten und dagegen Gärtnereien in anderen Ländern geöffnet sind.“ Der CDU-Politiker ergänzte: „Natürlich dürfen wir den hart erkämpften Erfolg der letzten Wochen nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.“ Es sei aber der Zeitpunkt gekommen, mit behutsamen Lockerungsschritten ganz gezielt dort anzusetzen, wo besondere Härten auftreten.