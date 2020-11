Kommunen und Kita-Leitungen setzen finanzielle Anreize für vorgezogene Weihnachtsferien

Beim Corona-Gipfel am 25.11. geht es weniger um das Thema Kita als um Schule

Österreich bietet trotz Lockdown eine freiwillige Notbetreuung für alle, die Bedarf anmelden – 20 Prozent nehmen teil

Einige Eltern haben es bereits gemerkt: In machen Kitas macht die Leitung Druck für vorgezogene Weihnachtsferien auf freiwilliger Basis. So liegt der Redaktion etwa ein Schreiben aus einer Stadt in Baden-Württemberg vor, in dem man den Familien finanziell nahelegt, die Kinder ab dem 7. Dezember doch besser zu Hause zu betreuen. Man würde in diesem Fall auch großzügig die ganze Monatsgebühr zurückerstatten, so das Angebot, das angesichts von Kurzarbeit und Corona-Ängsten vielleicht verlockend erscheinen mag.

Familien sind wegen Arbeit oder anderer Verpflichtungen jedoch dringend auf Schule und Kita angewiesen und zeigen sich dementsprechend

Corona-Gipfel am 25.11: Leopoldina gegen Kita-Schließung

Grundschule als auch im Kindergarten der Präsenzbetrieb auch im „Lockdown light“ uneingeschränkt weitergehen soll. Vor dem Leopoldina empfiehlt, die Kitas unbedingt offenzuhalten. Bisher beteuert die Politik, dass sowohl an derals auch imder Präsenzbetrieb auch imuneingeschränkt weitergehen soll. Vor dem Corona-Gipfel am 25.11. sind im Gegensatz zu Schulen auch noch keine anderweitigen Planspiele durchgesickert. Auch die Wissenschaftsakademieempfiehlt, dieunbedingt offenzuhalten.

Dies auch vor dem Hintergrund, dass andernfalls eine geregelte Arbeit kaum noch oder nur noch in bestimmten Branchen im Home Office möglich wäre – wie es bereits im Frühjahr der Fall war. Aus dem „Lockdown light“ würde dann ein harter Lockdown durch die Hintertür, so die Befürchtung.

Österreich hat das Thema ein Stück weit entschärft, indem die Notbetreuung im Kindergarten und in der Grundschule anders als im Frühjahr nicht mehr auf systemrelevante Berufe beschränkt wird, sondern jedem offen steht, der Bedarf anmeldet. Etwa 20 Prozent der Familien machen davon Gebrauch.

Schule und Kita: Kommen Corona-Ferien in BW, Bayern, NRW & Co.?

Studien haben indes ergeben, dass Kinder jüngeren Alters sich weniger mit Corona infizieren als Jugendliche und Erwachsene. Für die Kindergärten in Baden-Württemberg, Bayern, NRW & Co. besteht trotz einer gewissen Nervosität bei Kommunen und Erziehungspersonal also vielleicht gar kein großer Handlungsbedarf.

Corona-Hotspots in Baden-Württemberg

Stadt Heilbronn (260,7)

Lörrach (213,8)

Stadt Mannheim (235,6)

Stadt Pforzheim (211)

Tuttlingen (226,6)

in Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche

Stand: 22.11.