Seit esgegen das Coronavirus gibt, erkranken in Deutschland deutlich weniger Menschen schwer daran. Ein Grund ist, dass schon etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig gegen das Virus geimpft ist. Deswegen will das Bundesgesundheitsministerium, dass ab dem Herbst nur noch Geimpfte Veranstaltungen besuchen dürfen und in Restaurants drinnen Platz nehmen dürfen . Die Regierung will das öffentliche Leben weiter hochfahren und gleichzeitig eine vierte Corona-Welle so weit es geht verhindern. Aber ist es ausgeschlossen, dass sich Geimpfte ein zweites Mal infizieren?