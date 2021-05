Die Corona-Zahlen und die Inzidenz sinken in Bayern.

Die Impfungen kommen voran - die Impfpriorisierung wird am 7. Juni aufgehoben.

Alle Infos zu Aufklärungsbogen, Bescheinigung vom Arbeitgeber, Priorisierungsgruppe 3 und Termin für die Corona-Impfung

Video Impfpriorisierung endet am 7. Juni Mehr zum Video

Voraussichtlich ab dem 7. Juni dürfen sich alle Menschen ab 16 Jahren in Deutschland gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek (CSU), hat die Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung als „richtig und wichtig“ bezeichnet. Es sei gut, den Arztpraxen mehr Flexibilität einzuräumen und damit das Impftempo zu erhöhen, sagte der bayerische Gesundheitsminister im ZDF-„Morgenmagazin“. Etwa in Bayern sei man in den Impfzentren „schon weit in der Priorität drei“ und auch die Arztpraxen signalisierten einen entsprechenden Impffortschritt. Zur Möglichkeit, die vorgegebene Reihenfolge ab dem 7. Juni auch in Impfzentren aufzuheben, seien die Bundesländer „noch unterschiedlich in der Meinungsbildung“.

Anmeldung für Corona Impfung in Bayern: So kommt man einen Termin

Anders als in anderen Bundesländern muss man sich für einen Termin im Impfzentrum in Bayern zunächst auf dem Portal impfzentren.bayern registrieren und dort die eigenen Daten eingeben. Ist ein Termin frei, erhält man eine Mail oder eine SMS. Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 116 117 - hierfür braucht man jedoch einen langen Atem. Oft ist die Leitung belegt.

Aufklärungsbogen, Bescheinigung vom Arbeitgeber oder Formular als Kontaktperson - was muss ich zur Corona-Impfung mitbringen?

Ist der Termin gemacht, sollte man bestimmte Dokumente nicht vergessen. Alle Personen sollten die Terminbestätigung und ihren Personalausweis mitbringen. Außerdem wichtig sind eine Liste mit Medikamenten, die man einnimmt und falls vorhanden der Impfpass. Mitgebracht werden können auch:

Einwilligungserklärung und Anamnesebogen

Wird man als Kontaktperson einer Schwangeren oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe geimpft, benötigt man zusätzlich noch einen Nachweis darüber.

Impfung Bayern: Wer gehört zur Priorisierungsgruppe 3?

In Bayern werden bereits Menschen aus der Priorisierunggruppe 3 zum Impfen eingeladen. Die Priorisierungsgruppe 3 sind:

Über 60-Jährige

Personen insbesondere mit folgenden Erkrankungen: behandlungsfreie in Remission befindliche Krebserkrankungen, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Schlaganfall, Asthma, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Diabetes mellitus ohne Komplikationen, Adipositas (BMI über 30)

Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen, die nicht einer Einrichtung leben und zudem über 60 Jahre alt sind oder eine der vorgenannten Erkrankungen haben

Personen, die Mitglieder von Verfassungsorganen sind oder in besonders relevanter Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks, in der Justiz und Rechtspflege, im Ausland bei den deutschen Auslandsvertretungen, für deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland in den Bereichen Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit oder auswärtige Kultur- und Bildungspolitik oder als deutsche Staatsangehörige in internationalen Organisationen tätig sind

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Personen, die in besonders relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der Kritischen Infrastruktur tätig sind, insbesondere im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, in der Wasser- und Energieversorgung, in der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie in der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen

Beschäftigte, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere in Laboren und Personal, das keine Patientinnen oder Patienten betreut

Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind

Personen, die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht Grund-, Sonder- oder Förderschulen sind, tätig sind sonstige Personen, bei denen aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus besteht

Bayern will Impfpriorisierung bei Hausärzten aufheben - ab 20.05.2021

Bayern hebt, wie das Nachbarland Baden-Württemberg die Impfpriorisierung für Hausärzte auf. Ab 20. Mai sollen sich dort alle impfen lassen können. In den Impfzentren wird jedoch weiter nach Priorisierung geimpft.

Corona Impfung: Nebenwirkungen melden

Hat man Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung, die noch nicht auf dem Beipackzettel der Impfung aufgeführt sind, kann man diese beim Paul-Ehrlich-Institut melden. Das Institut stellt online Formulare dafür zur Verfügung.

Kreuz-Impfung Astrazeneca und Biontech: Kreuzung möglich

Menschen unter 60 Jahren, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, können nach einer Empfehlung der Stiko ihre Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten - also mit Biontech oder Moderna. Der Impfabstand soll dabei ebenfalls 12 Wochen betragen.

Corona Impfung Dashboard: Wie viele Geimpfte gibt es?

Langsam nimmt das Impftempo Fahrt auf. Wie viele Leute in Deutschland bereits geimpft sind, weist die Bundesregierung in einem Dashboard aus. Dort wird zwischen Erst- und Zweitimpfung bzw. nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Die Daten stammen vom RKI.

