Ein großer Anteil der Deutschen hofft auf den Impfstoff gegen Corona und würde sich auch gegen das Virus impfen lassen. Doch die Massenimpfung wird schon aus logistischen Gründen Monate dauern, zumal nicht sofort genug Impf-Dosen von Biontech und Moderna zur Verfügung stehen.

Deswegen werden zunächst bestimmte Personengruppen, also priorisiert mit dem Impfstoff versorgt. Für diese geplantevonliegen nun konkretere Vorschläge vor. Die Ständige Impfkommission (Stiko) , die zum Robert Koch-Institut (RKI) gehört, verschickte dazu am Montag einen Entwurf an Länder und medizinische Fachgesellschaften. Empfohlen wird demnach die Impfungen zunächst