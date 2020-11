Oberarzt am Uniklinikum Essen steht im Verdacht zwei schwerkranke, mit dem Patienten getötet zu haben. Das berichtete zunächst die Einamsteht im Verdacht zwei schwerkranke, mit dem Coronavirus infiziertegetötet zu haben. Das berichtete zunächst die „Bild“ . Nun ist der 44-jährige Arzt festgenommen worden.

Corona Essen: Arzt tötet mutmaßlich Corona-Patienten an Uniklinik mit Spritzen

Oberarzt des Essener Universitätsklinikums wird Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen. Der 44-Jährige wurde am 18.11.2020 festgenommen. Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschft hatten den Verdacht erhärtet, dass der Arzt zwei schwer kranken Patienten Medikamente verabreicht hatte, die zu ihrem Tod führten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, wird einemdes Essener Universitätsklinikums wird Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen. Der 44-Jährige wurde am 18.11.2020 festgenommen. Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschft hatten den Verdacht erhärtet, dass der Arzt zwei schwer kranken Patientenverabreicht hatte, die zu ihrem Tod führten.

Uniklinik Essen: Polizei ermittelt wegen Mordes gegen 44-jährigen Arzt

Die beiden Männer im Alter von 47 und 50 Jahren, waren, waren Patienten auf der Station des Oberarztes und in einem sehr kritischen gesundheitlichen Zustand. Nach Angaben der „Bild“ waren die beiden Männer schwer an Corona erkrankt. Sie verstarben am 13. und am 18. November. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission gebildet. Der 44-jährige Arzt befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Arzt wollte Leiden des Patienten beenden

Laut Informationen der Polizei äußerte sich der Arzt nur zu einem Fall. Er gab an, dass er das weitere Leiden des Patienten und seiner Angehörigen beenden wollte. Nach Angaben der „Bild“ soll der Arzt die Angehörigen vor seiner Tat verständigt haben, damit sie sich verabschieden konnten.