Trotz Lockdown sind die Corona-Zahlen in Deutschland hoch.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag mehr als 12.000 Neuinfektionen.

Wie viele Corona-Infizierte gibt es im Landkreis Emsland?

Die Corona-Zahlen im Emsland sind zu Beginn der Woche nach RKI-Angaben gestiegen. Die Inzidenz, die in der vergangenen Woche noch unter 100 lag, liegt am Dienstag bei 133. Damit allerdings immer noch unter dem bundesweiten Durchschnitt von 164. Allerdings weist das Land Niedersachsen wie das RKI daraufhin, dass über die Feiertage und in den Ferien weniger getestet wird. Insofern ist es schwierig die Zahlen zu interpretieren.

Corona Fallzahlen Landkreis Emsland: Diese Zahlen meldet der Landkreis

Der Landkreis meldet die aktuellen Infektionszahlen.

So ist die Lage (Stand 12.1., 8:30 Uhr):

Zahl der Infizierten: 5752

Neuinfektionen: 39

Aktive Fälle: 476

Zahl der Genesenen: 5189 (+84)

Zahl der Toten: 87 (+2)

Rund 1323 Personen sind in Quarantäne

Das Land Niedersachsen meldet für die Städte und Landkreise die aktuellen 7-Tage-Werte. Der Landkreis Emsland weist demnach eine 7-Tage-Inzidenz von 151,4 auf.

Corona Fälle Landkreis Emsland: Aktuelle Fallzahlen aus dem Kreis

Neben den Corona-Zahlen für den gesamten Kreis meldet der Landkreis auch immer die Zahlen aus den einzelnen Gemeinden. Diese teilte der Landkreis unter anderem auf Facebook mit.

Corona Landkreis Emsland: Aktuelle RKI Corona Zahlen

Das Robert Koch Institut in Berlin meldet täglich die Zahlen für Städte und Landkreise in einem Dashboard. Diese unterscheiden sich von denen der Kreise oder Bundesländer aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen des RKI für den Landkreis Emsland aus im Detail aus (Stand 12.1., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 5755

Zahl der Neuinfektionen: 39

Zahl der Toten: 85

Neuinfektionen über die letzten sieben Tage: 435

7-Tage-Inzidenz: 133

Corona Impfung Landkreis Emsland: Warum sich der Start der Impfzentren verzögert

Seit gestern erhalten die Menschen im Emsland die Corona-Impfung, das teilte der Landkreis mit. Am Montag nahmen die mobilen Impfteams ihre Arbeit auf. Insgesamt wurden am Montag etwa 300 Personen geimpft. Der für nächste Woche Montag geplante Start der Impfzentren verzögert sich, weil weitere Impfstofflieferungen durch das Land Niedersachsen noch offen sind. Auch die über das Land gesteuerte Terminvergabe ist aktuell nicht erreichbar.

Corona Impfung Emsland: Landkreis will Impfungen für über 80-Jährige erleichtern

Gerade für die erste Impfgruppe, die über 80-Jährigen, ist es oftmals schwer in ein Impfzentrum zu kommen. Landrat Marc-André Burgdorf stellte deshalb ein eigenes Modell für den Landkreis Emsland in Aussicht, um den Senioren Zugang zur Impfung zu ermöglichen. Details nannte er allerdings nicht. Zudem ist immer noch kein Impfstoff vorhanden, weil es mit dem Land Niedersachsen zu Lieferschwierigkeiten kommt.

