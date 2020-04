Die Lufthansa schrumpft ihre Flotte und schließt Germanwings. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Als Reaktion auf die Corona-Krise schließt die Lufthansa den Flugbetrieb ihrer Kölner Tochter Germanwings. Zudem sollen etliche Flugzeuge auch anderer Teilgesellschaften stillgelegt werden.

Von rascher Germanwings-Schließung ausgegangen

Erst am Montag haben Gewerkschafter und Personalvertreter der Lufthansa vorgeworfen, die Coronakrise für einen rabiaten Konzernumbau nutzen zu wollen. In einer Petition, die von Vertretern der Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit unterzeichnet ist, hieß es, dass man davon ausgehe, dass noch in dieser Woche die Schließung der Lufthansa-Tochter Germanwings verkündet werden solle. Das Unternehmen bezeichnete die angeblichen Schließungspläne am Montag als „Spekulationen“, zu denen es keine Beschlussvorlage des Vorstands gebe.