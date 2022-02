Die Coronapandemie hinterlässt Spuren – Nicht nur gesundheitlich. Viele Unternehmen und Bürger haben vor allem finanziell zu kämpfen. Nicht wenige melden Insolvenz an und sind auf Unterstützung vom Staat angewiesen. Schon während der Koalitionsverhandlungen haben SPD, FDP und Grüne beschlossen, Corona-Hilfen aus 2021 auch im neuen Jahr auszuzahlen.

Alle Infos zum Corona-Bonus hier.

Einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich in den nächsten Wochen über eine Corona-Sonderzahlung freuen. Damit sollen in der Coronapandemie finanziell angeschlagene Unternehmen und Bürger unterstützt werden. Unterstützen möchte der Staat vor allem den öffentlichen Dienst, Beamte und die Pflege.

Mehr als eine Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst erhalten bis zum 31. März 2022 einen steuerfreien Corona-Bonus von 1300 Euro von ihrem Arbeitgeber. Azubis, Praktikanten und studentische Hilfskräfte erhalten einen Bonus von 650 Euro. Darauf haben sich Gewerkschaften und Länderarbeitgeber bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder geeinigt. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sind neben Beschäftigten in der Verwaltung auch jene in Unikliniken, Schulen, Kitas, bei der Polizei und Feuerwehr, Straßenmeistereien, Forst- und Abfallbetriebe von den Sonderauszahlungen betroffen. Als Frist für Arbeitgeber gilt Ende März, da die Steuerbefreiung für die Bonus-Auszahlungen bis dahin gilt.

Voraussetzung für die Sonderzahlung ist, dass das Arbeitsverhältnis am 29. November 2021 (am Tag der Tarifverhandlungen) bestanden hat und dem Arbeitnehmer im Zeitraum vom 01. Januar bis 29. November mindestens einmal ein Entgeld ausgezahlt wurde. Teilzeitbeschäftigte haben demnach keinen Anspruch auf den Corona-Bonus.

Nach separaten Verhandlungen von Gewerkschaften und Arbeitgebern zahlt Hessen einen Corona-Bonus von 1000 Euro aus.

Die Beamten in Bayern können genauso wie die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder, mit einem Zuschuss von 1300 Euro rechnen. Der bayerische Finanzminister Albert Füracker möchte das Ergebnis des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten in Bayern übertragen, sagte er der dpa.

Mitte Januar hatte auch das Berliner Abgeordnetenhaus über einen steuerfreien Corona-Bonus für Beamte im Land beraten. Demnach sollen unter anderem Lehrer und Polizeibeamte eine entsprechende Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro erhalten.

Bereits während der Koalitionsverhandlungen haben sich SPD, FDP und Grüne für einenausgesprochen. Bundesfinanzminister Christian Lindner bringt diesen nun auf den Weg. Prämien von bis zu 3000 Euro erhalten die Beschäftigten – steuerfrei. Der Bund möchte dafür insgesamt eine Milliarde Euro bereitstellen. Über die Sonderzahlungen freuen dürfen sich nach dpa-Informationen rundin Krankenhäusern, in der Intensivpflege, ambulante Pflegekräfte und Beschäftigte in Pflegeheimen. Damit möchte die Bundesregierung vor allem die Pflegekräfte belohnen, die in der Pandemie besonders belastet waren.