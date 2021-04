Trotz der bevorstehenden bundeseinheitlichen Corona-Notbremse könnte es inzu strikteren Regelungen kommen. Das kündigte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Sitzung des Ministerrats am Dienstag in München an. Die Länder hätten rechtlich die Möglichkeit, über die Regelungen in dem Bundesgesetz hinauszugehen, sagte Herrmann. „Die Notbremse ist sozusagen die Untergrenze“, betonte er. Nach den Beschlüssen in Berlin werde die Staatsregierung schauen, wo sie tätig werden müsse.