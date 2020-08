Während die Welt immer noch gegen das Corona-Virus kämpft, verbreitet ein neuer Virus Alarm unter den medizinischen Behörden. Laut der chinesischen Tageszeitung 'Global Times' taucht in China eine neue Art von Virus auf, die wahrscheinlich durch Zeckenstiche übertragen wird. Das bisher unbekannte Virus hat bereits mindestens sieben Menschen getötet und mehr als 60 Menschen wurden infiziert, heißt es in dem Bericht. Die Zeitung berichtet von einer Frau in Nanjing, die an dem Virus litt und starke, wie Fieber und Husten zeigte. Zudem wurde bei ihr ein Rückgang der weißen Blutkörperchen festgestellt. Die Frau konnte nach einem Monat aus dem Krankenhaus entlassen werden.