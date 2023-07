Nach eineinhalb Jahren wechselt CDU-Chef Friedrich Merz seinen Generalsekretär Mario Czaja aus. Beide hätten sich „heute einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit an der Parteispitze zu beenden“, teilte die CDU am 11.07.2023 in Berlin mit. Nachfolger soll demnach der Bundestagsabgeordnete und Chef der Grundsatzkommission der CDU, Carsten Linnemann, werden.

Carsten Linnemann im Porträt: Herkunft und Familie

Name : Carsten Linnemann

: Carsten Linnemann Geburtstag : 10. 08- 1977

: 10. 08- 1977 Alter : 45 Jahre

: 45 Jahre Geburtsort : Paderborn

: Paderborn Eltern :Katharina Linnemann, Antonius Linnemann

:Katharina Linnemann, Antonius Linnemann Partei: CDU

CDU Ausbildung: TU Chemnitz (2002–2006), Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW), Reismann-Gymnasium (1997)

Carsten Linnemann privat: Studium und Beruf

Carsten Linnemann wurde 1977 geboren, als Sohn von römisch-katholischen Buchhändlern. 1997 erlangte er am Reismann-Gymnasium in Paderborn das Abitur und leistete im Anschluss seinen Grundwehrdienst in Augustdorf. Später arbeitete er in der Buchhandlung seiner Eltern in Paderborn, bevor er Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn studierte. 2002 beendete er sein Studium als Diplom-Kaufmann und promovierte anschließend von 2002 bis 2006 als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung im Fach Volkswirtschaftslehre an der TU Chemnitz. Er wurde mit seiner Dissertation als einer von vier Gewinnern eines Nachwuchswettbewerbs des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema "Export von Dienstleistungen" geehrt.

Carsten Linnemann (M) vor Beginn der Sitzung des CDU-Bundesvorstands im Konrad-Adenauer-Haus mit Joe Chialo, Berliner Kultursenator und Mitglied des CDU Bundesvorstands neben Julia Klöckner (l), Vize-Bundesvorsitzende der CDU. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Im Anschluss an sein Studium wurde Linnemann für ein Jahr Volkswirt bei der Deutschen Bank Research in Frankfurt. Im Jahr 2007 wechselte er dann zur Deutschen Industriebank (IKB) nach Düsseldorf. Hier arbeitete er als Volkswirt in den Bereichen Konjunktur und Mittelstand.

Linnemanns politische Laufbahn: Von der Jungen Union zum CDU-Bundesvorstand

Linnemann war von 1997 bis 2001 Vorsitzender der Jungen Union Egge, dem heimischen Gemeindeverband der Jungen Union im Kreis Paderborn, bevor er im Jahr 2008 von der Mitgliederversammlung des CDU-Kreisverbandes Paderborn zum Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 138 (Paderborn/Schloß Holte-Stukenbrock) nominiert wurde.

Im 17. und 18. Deutschen Bundestag war Linnemann dann ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss und von 2018 bis 2021 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Wirtschaft, Energie, Mittelstand und Tourismus.

2021 wurde Linnemann auf dem Parteitag der CDU Deutschlands in den CDU-Bundesvorstand gewählt und beim Bundesparteitag am 22. Januar 2022 zu einem von fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU gewählt.

Generalsekretär: Merz wechselt Czaja aus, Linnemann soll folgen

Paukenschlag in der CDU: Parteichef Friedrich Merz wechselt noch vor der politischen Sommerpause seinen Generalsekretär aus. Das hat auch mit Umfragewerten unter 30 Prozent zu tun. In der CDU galt Generalsekretär Czaja manchen als Fehlbesetzung - nun zieht Parteichef Merz Konsequenzen.

Nachfolger des seit rund eineinhalb Jahren amtierenden Mario Czaja soll Linnemann werden. Czaja wünschte seinem designierten Nachfolger „Energie und kluge Ideen“ für die Erfüllung seiner Aufgabe.

