Amist die. Bis das Kreuz auf dem Stimmzettel gesetzt wird, bleiben also weniger als zwei Monate – nicht mehr allzu viel Zeit, um sich mit den Inhalten und Zielen der zur Wahl stehenden Parteien vertraut zu machen. Viele Bürgerinnen und Bürger entscheiden erst kurz vor der Bundestagswahl, welchesie wählen. Manche tun sich sogar grundsätzlich schwer, wen sie wählen sollen – sie wissen nicht, welche Partei ihre Interessen am ehesten vertritt. Vor allem an diese Menschen richtet sich der Wahl-O-Mat