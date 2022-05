Panik wollte die Bundesinnenministerin wohl nicht schüren. Erst recht nicht in Zeiten wie diesen und doch hat Nancy Faeser mit ihrem Rat zum Anlegen eines Notvorrats Anfang Mai für Verunsicherung gesorgt. Sieht die Ministerin etwa ein ernsthaftes Problem? Oder will sie als erste Frau im Amt der Bundesinnenministerin nur alles richtig machen und auf alles vorbereitet sein?

Wer ist die SPD-Politikerin ?

ist die ? Wie tickt Nancy Faeser privat ?

? Was sind ihre politischen Ziele?

Die Antworten auf diese Fragen findet ihr in unserem Porträt über die Bundesinnenministerin.

Nancy Faeser im Steckbrief: Eltern, Herkunft, Beruf, Alter

Name: Nancy Faeser

Nancy Faeser Alter: 52

52 Geburtstag: 13. Juli 1970

13. Juli 1970 Geburtsort: Bad Soden

Bad Soden Eltern: Vater Horst Faeser, Mutter nicht näher bekannt

Vater Horst Faeser, Mutter nicht näher bekannt Geschwister: keine

keine Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften

Studium der Rechtswissenschaften Beruf: Rechtsanwältin und Politikerin

Rechtsanwältin und Politikerin Ehe: verheiratet

verheiratet Kinder: Sohn (7)

Sohn (7) Twitter: @NancyFaeser

@NancyFaeser Instagram: nancy_faeser

nancy_faeser Website: www.nancy-faeser.de

Nancy Faeser: Lebenslauf, Vater, Studium

Nancy Faeser wuchs als Einzelkind des Kommunalbeamten und Bürgermeisters Horst Faeser in Schwalbach am Taunus auf. Nach dem Abitur im Jahr 1990 ging sie direkt an die Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, wo sie bis 1996 mit ihrem ersten Staatsexamen ihr Jurastudium abschloss. Während ihrer Referendarzeit arbeitet sie am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleich und am Oberlandesgericht in Frankfurt. 2000 absolvierte sie das zweite Staatsexamen und arbeitete seither als Rechtsanwältin in verschiedenen Wirtschaftskanzleien.

SPD-Politikerin Nancy Faeser: Partei und Politik-Karriere

Das politische Engagement der heutigen Bundesinnenministerin beginnt bereits in jungen Jahren. Im Alter von 18 Jahren trat sie in die SPD ein, nach kurzzeitigem Überlegen, ob nicht eher die Grünen die richtige Partei für sie seien. Die soziale Frage, so heißt es, habe sie schließlich dann zu den Sozialdemokraten gebracht. 1988 wurde Nancy Faeser Mitglied der SPD. Parteiintern folgten sodann viele Stationen:

1996 Vorsitzende der SPD Schwalbach am Taunus

Vorsitzende der SPD Schwalbach am Taunus 1999-2009 und seit 2015 Stellvertretende Vorsitzende der SPD Main-Taunus

Stellvertretende Vorsitzende der SPD Main-Taunus Seit 2000 Mitglied des Bezirkvorstandes der SPD Hessen-Süd

Mitglied des Bezirkvorstandes der SPD Hessen-Süd 2003 erstmals Abgeordnete im Hessischen Landtag

erstmals Abgeordnete im Hessischen Landtag 2009 Stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin der SPD Hessen

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin der SPD Hessen 2009 Mitwirken in der Arbeitsgruppe „Innen“ des SPD-Parteivorstands in Berlin

Mitwirken in der Arbeitsgruppe „Innen“ des SPD-Parteivorstands in Berlin 2013 Mitglied des Landesvorstand der SPD Hessen

Mitglied des Landesvorstand der SPD Hessen 2014-2019 Generalsekretärin

Generalsekretärin 2019 Vorsitzende der SPD Hessen

Bundestagswahl fuhr Nancy Faeser am 8. Dezember 2021 den bis dahin größten Erfolg ihrer politischen Karriere ein, als neue Bundesministerin des Inneren und für Heimat im Kabinett von erste Frau in diesem Amt. Nach derfuhram 8. Dezember 2021 den bis dahin größten Erfolg ihrer politischen Karriere ein, als neueim Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz . Damit ist sie auch diein diesem Amt.

Nancy Faeser: Ehemann und Sohn

Seit 2012 ist Nancy Faeser mit dem Rechtsanwalt Eyke Grüning verheiratet. Beide haben einen gemeinsamen Sohn, der heute 7 Jahre alt ist.

Nancy Faeser: Was sind ihre politischen Ziele?

Als Bundesinnenministerin kündigte Faeser an, den wachsenden Rechtsextremismus mit aller härte zu bekämpfen. Dafür will sie die Bundespolizei mit mehr Personal und besserer Ausstattung versorgen. Zudem setzt sich Nancy Faeser für die Menschenrechte und die LGBTQI+ Community ein. Religionsfreiheit und Schulbildung will die 52-Jährige auch vorwärts bringen.