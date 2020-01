In der Nacht zu Sonntag ist der Gourmet-Tempel „Schwarzwaldstube“ in der „Traube Tonbach“ in Baiersbronn komplett niedergebrannt: Der Schaden beim Brand des Drei-Sterne-Restaurants im Schwarzwald ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden im Millionenbereich entstanden. Der Altbau des Restaurants im Hotel „Traube Tonbach“ stehe in Vollbrand, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. „Es wird wohl komplett herunterbrennen.“ Verletzt wurde offenbar niemand.

Der Rauch des Brandes in der Traube Tonbach in Baiersbronn war weithin sichtbar.

Brandmelder in der Traube Tonbach schlägt in Baiersbronn Alarm

Ein Brandmelder habe die Feuerwehr gegen 3.20 Uhr alarmiert, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Rund fünf Stunden später war das Feuer noch nicht komplett unter Kontrolle. Rund 150 Feuerwehrleute waren vor Ort. „Es ist für den Schwarzwald ein schwerer Schlag“, sagte der Sprecher der Feuerwehr vor Ort in Baiersbronn.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Küchenbereich, wo der Brand vermutlich ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte konnten den Holzbau schon nicht mehr betreten, der „in kürzester Zeit in Flammen stand“, wie der Sprecher weiter sagte.

„Traube Tonbach“ mit „Schwarzwaldstube besteht aus mehreren Komplexen

Das Hotel besteht aus mehreren Komplexen, von denen nach ersten Angaben der Ursprungsbau durch den Brand schwer beschädigt ist.

In diesem Gebäude des Hotels sind keine Menschen untergebracht, wie der Polizeisprecher sagte. Da der Rauch auch ins Haupthaus des Hotels gezogen sei, hätten 63 Gäste dieses zunächst verlassen müssen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Am frühen Morgen brannte das Restaurant noch.

Für die Nachbarschaft wurde eine Warnmeldung herausgegeben. Anwohner sollten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Flammen schlagen beim Brand in Baiersbronn aus der Traube Tonbach: Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort im Einsatz.

Schwarzwaldstube in Baiersbronn vom Gault&Millau und Guide Michelin ausgezeichnet

Das Restaurant „Schwarzwaldstube“ vom „Hotel Traube Tonbach“ ist ein Drei-Sterne-Restaurant und gehört damit zu einer exklusiven Gruppe von Restaurants in Deutschland. Küchenchef ist Torsten Michel. Michel ist in der Deutschlandausgabe 2020 im Restaurantführer „Gault&Millau“ mit 19,5 von 20 Punkten ausgezeichnet worden und gehört mit dieser Punktzahl deutschlandweit zur Spitzengruppe der Küchenchefs. Der „Gault&Millau“ zählt mit dem „Guide Michelin“ zu den bekanntesten Gourmet-Führern weltweit. „In seiner genussorientierten Kreativität prägen oft profane Produkte die Delikatesse und Raffinesse seiner Gerichte“, loben die Tester Torsten Michels Küche.

Auf Platz zwei in Baden-Württemberg folgt mit 19 Punkten Claus-Peter Lumpp vom „Bareiss“ - ebenfalls in Baiersbronn.

Über viele Jahre hinweg setzte Harald Wohlfahrt im Restaurant „Schwarzwaldstube“ Maßstäbe und bildete zahlreiche spätere Sterneköche aus. Seinem Nachfolger Torsten Michel gelang 2017 der nahtlose Übergang mit drei Sternen, die das Restaurant seit 1992 ununterbrochen führt.

Restaurant und Hotel stehen dem Angebot auf der Webseite nach für sehr exklusive Küche, Spa- und Wellness-Aufenthalte im Schwarzwald. Die Region um Baiersbronn ist vor allem auch bei Wanderern beliebt.

Brand in Baiersbronn: Ort kommt nach tragischem Unfall nicht zur Ruhe

Der Brand in der Traube Tonbach ist eine weitere schlimme Nachricht für den kleinen Ort im Schwarzwald. Zuletzt war Baiersbronn wegen eines tragischen Unfalls in den Schlagzeilen gewesen, bei dem eine junge Mutter und wenig später ihre zwei Jahre alte Tochter ums Leben gekommen waren.

Baiersbronn ist eine Gemeinde im Landkreis Freudenstadt und Teil der Region Nordschwarzwald. In der Gemeinde, die der Fläche nach die zweitgrößte Gemeinde Baden-Württembergs nach der Landeshauptstadt Stuttgart ist, leben rund 15.000 Menschen.