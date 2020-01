Ein Lichtblick an einem düsteren Tag im Nordschwarzwald? Der Inhaber des Hotels „Traube Tonbach“ in Baiersbronn hat sich nach der Zerstörung seines Drei-Sterne-Restaurants „Schwarzwaldstube“ zuversichtlich gezeigt. „Das tut natürlich sehr weh“, sagte Heiner Finkbeiner am Sonntag. Doch es sei nichts passiert, in dem Sinne, dass weder Gäste noch Mitarbeiter durch den Brand Verletzungen erlitten hätten. „Alles andere lässt sich wieder aufbauen.“ Er spricht von „Glück im Unglück“.

Heiner Finkbeiner ist der Inhaber von „Schwarzwaldstube“ und Hotel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn, die von einem schweren Brand getroffen wurden.

© Foto: Uli Deck/dpa (Archiv)

Schwarzwaldstuben-Küchenchef Michel: „Es sind alle sehr aufgewühlt“

Der Küchenchef des Drei-Sterne-Restaurants „Schwarzwaldstube“, Torsten Michel, sagte, dass gerade alle sehr aufgewühlt seien. „Doch so tragisch der ideelle und materielle Verlust durch das Feuer sind - am Ende ist es nur ein Gebäude.“

Torsten Michel ist Küchenchef der „Schwarzwaldstube“ in der „Traube Tonbach“. Es seien alle nach dem Brand „sehr aufgewühlt“, sagte er.

© Foto: Christoph Schmidt/dpa

Gebrannt hatte es in der Nacht zu Sonntag in dem 230 Jahre alten Stammhaus des Hotels. „Das ist unser Augapfel gewesen“, sagte Finkbeiner. Gäste waren in dem Brandgebäude keine untergebracht. Das Hauptgebäude, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Restaurant liegt und in dem 150 Gästezimmer sind, blieb vom Feuer unbehelligt. 63 Bewohner eines weiteren Gästehauses, das an das Stammhaus angrenzte, hatten das Gebäude wegen des Rauchs vorübergehend verlassen müssen. Sie konnten am Sonntagmorgen jedoch in ihre Zimmer zurückkehren. Laut Hotelsprecherin waren an diesem Wochenende alle Zimmer belegt.