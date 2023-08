Mehrere Brände wüten erneut auf der bei Touristen beliebten italienischen Mittelmeerinsel Sizilien. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen zahlreiche Wald- und Flächenbrände im Norden und Westen der Insel aus. Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr sind seit Sonntagabend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die „Situation verbessert sich“ nun allerdings, sagte der Präsident der Region Sizilien, Renato Schifani, im italienischen Fernsehen.

Wo brennt es heute auf Sizilien?

In der Nacht zu Montag sind im Norden und Westen der Insel rund um die Städte Palermo und Trapani mehrere Wald- und Flächenbrände ausgebrochen, hier zeitweise Wohnhäuser und Geschäfte in Gefahr, als die Brände näher kamen. Berichten zufolge wurden sogar einige Häuser in dem Küstenort Trapetto von den Flammen zerstört. Die Rettungsarbeiten der Einsatzkräfte werden von den Wetterbedingungen behindert, da der starke Schirokko-Wind immer wieder dazu führt, dass sich einige Feuer erneut entfachen. Die Feuerwehr setzt sechs Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber ein, um dem Brand entgegenzuwirken.

Behörden hoffen auf verringerte Brandgefahr in den nächsten Tagen

Die örtlichen Behörden hegen die Hoffnung, dass die Brandgefahr in den kommenden Tagen abnimmt, wie der italienische Sender Rai News 24 den Direktor des sizilianischen Zivilschutzes, Salvatore Cocina, zitierte. Italien hat in der vergangenen Woche unter einer Hitzewelle mit extremen Temperaturen gelitten. Besonders im Süden und auf den Mittelmeerinseln herrschte eine sehr trockene Witterung. Ab Montag ist jedoch in vielen Regionen eine Abkühlung in Aussicht. Währenddessen wurde der Norden des Landes von Unwettern mit Regen, Hagel und starkem Wind heimgesucht.

Waldbrände auf Sizilien - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Können Reisende ihre Pläne stornieren, wenn Brände im Reiseland ausbrechen? Welche Richtlinien gelten für Pauschalreisende im Vergleich zu Individualreisenden? Diese Anliegen beschäftigen momentan viele Menschen, die eine Reise nach Sizilien geplant haben. In diesem Beitrag werden Lösungen im Zusammenhang mit den aktuellen Bränden auf den griechischen Ferieninseln Rhodos und Korfu erläutert. Dort sahen sich bereits zahlreiche Reisende mit Evakuierungen konfrontiert.

(mit Material von dpa)